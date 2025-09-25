En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
SISMOS EN VENEZUELA
B KING Y REGIO CLOWN
MINEROS EN ANTIOQUIA
A LA CALLE
LÍO APUESTAS
JAMES RODRÍGUEZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Distrito dará 600 auxilios para pago de arriendo a familias en Bogotá que cumplan estos requisitos

Distrito dará 600 auxilios para pago de arriendo a familias en Bogotá que cumplan estos requisitos

Los hogares que sean seleccionados recibirán un subsidio mensual de hasta casi $900.000 durante un periodo de seis meses. Tome nota de cómo inscribirse a la convocatoria.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 25 de sept, 2025
Comparta en:
Distrito dará 600 auxilios para pago de arriendo a familias en Bogotá que cumplan estos requisitos
Distrito dará 600 auxilios para pago de arriendo a algunas familias en Bogotá -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad