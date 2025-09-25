En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / El documento de Fundación San José que prueba irregularidad y anulará título de Juliana Guerrero

El documento de Fundación San José que prueba irregularidad y anulará título de Juliana Guerrero

Noticias Caracol conoció acta de descargos de Luis Carlos Gutiérrez Martínez, secretario general de la institución, en la cual confirmó las irregularidades y manifestó las razones. "Cualquier irregularidad en el proceso de expedición del título fue producto de mi decisión personal", dijo.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 25 de sept, 2025
Mineducación indaga a Fundación San José por presuntas irregularidades tras caso de Juliana Guerrero

