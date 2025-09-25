En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JULIANA GUERRERO
SISMOS EN VENEZUELA
B KING Y REGIO CLOWN
A LA CALLE
LÍO APUESTAS
JHON DURÁN HOY
OSO ONCE CALDAS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Colegio de Bogotá gana premio por tener el "aula de la tranquilidad": modelo será replicado en Japón

Colegio de Bogotá gana premio por tener el "aula de la tranquilidad": modelo será replicado en Japón

¿Cómo enseñar a los niños de primera infancia a manejar sus emociones y a resolver los desacuerdos de manera pacífica? Esta es la pregunta que busca responder este espacio de aprendizaje.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 25 de sept, 2025
Comparta en:
Aula de la tranquilidad
La experiencia, conocida como "aula de la tranquilidad", fue reconocida en Canadá y próximamente llegará a instituciones educativas en Japón. -
Freepik/ Colegio Nueva York

Publicidad

Publicidad

Publicidad