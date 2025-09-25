En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JULIANA GUERRERO
SISMOS EN VENEZUELA
B KING Y REGIO CLOWN
A LA CALLE
LÍO APUESTAS
JHON DURÁN HOY
OSO ONCE CALDAS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Angie Miller, modelo venezolana que acompañaba a B King en México, estaría desaparecida

Angie Miller, modelo venezolana que acompañaba a B King en México, estaría desaparecida

Aunque después del hallazgo del cantante B King sin vida la mujer se pronunció en redes sociales, familiares habrían denunciado que ella también desapareció.

Por: María Paula González
Actualizado: 25 de sept, 2025
Comparta en:
Angie Miller, pareja de B King
Se dice que Angie Miller era la actual novia de B King -
Foto: @soyangiemilleroficial_

Publicidad

Publicidad

Publicidad