Angie Miller, modelo venezolana que acompañaba a B King en México, estaría desaparecida

El hallazgo de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, y el DJ Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown, sin vida en México ha causado conmoción mundial. Mientras todavía se investiga cómo murieron los famosos, el caso ha tomado un nuevo giro. Al parecer, Angie Miller, pareja de B King y modelo venezolana, también habría desaparecido.



¿Qué le pasó a Angie Miller, novia de B King?

Este jueves 25 de septiembre, la W Radio reportó que Angie Miller fue reportada como desaparecida por familiares y amigos. Señalaron que, según fuentes, los conocidos de la mujer "desconocen su paradero". La información llega tan solo tres días después de que las autoridades mexicanas informaran sobre el hallazgo de los colombianos.

Miller es una reconocida modelo y actriz venezolana, aparentemente sostenía en la actualidad una relación amorosa con el cantante B King, por lo que lo estaba acompañando en su viaje a México. El mismo lunes 22 de septiembre, día del hallazgo de los cuerpos, la mujer alcanzó a hacer unas conmovedoras publicaciones desde sus redes sociales, reaccionando a la noticia.

“No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta. En donde quieras que estés te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor”, escribió la mujer. Sin embargo, después de esta publicación la venezolana no ha aparecido nuevamente en redes sociales y parece que tampoco se ha comunicado con su familia.



