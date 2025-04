Alertan estafa en Colombia por llamada telefónica: se hacen pasar por su operador para actualizar 5G

En Colombia, la llegada de la tecnología 5G tiene con gran expectativa a usuarios de telefonía móvil, quienes esperan disfrutar de una mayor velocidad y eficiencia en sus comunicaciones. Sin embargo, este avance también ha sido aprovechado por delincuentes para llevar a cabo nuevas modalidades de estafa. Recientemente, expertos en finanzas, como el creador de contenido Nicolás Abril, han alertado sobre una estafa telefónica en la que los criminales se hacen pasar por asesores de operadores de telefonía móvil, con el pretexto de actualizar los dispositivos a la red 5G.

Abril advirtió en un video compartido en sus redes sociales que estafadores contactan a sus víctimas mediante llamadas telefónicas, haciéndose pasar por empleados de reconocidos operadores de telefonía móvil como Movistar, Claro o Tigo. Durante la llamada, informan a la persona que es necesario realizar una actualización en su dispositivo para poder acceder a la red 5G. Para ello, solicitan la descarga de una aplicación específica o el ingreso a un enlace enviado por mensaje de texto o WhatsApp.

Una vez que la víctima accede al enlace o descarga la aplicación, los delincuentes obtienen acceso remoto al dispositivo. Esto les permite robar información sensible, como datos personales, contraseñas y detalles bancarios. En algunos casos, los estafadores también solicitan que la víctima proporcione códigos de verificación enviados a su teléfono, lo que les permite tomar control total del dispositivo y acceder a cuentas bancarias y billeteras digitales.

No caiga en la estafa del supuesto 5G

Ante esta situación, los operadores de telefonía móvil han emitido comunicados para alertar a sus usuarios sobre esta modalidad de estafa. Movistar, por ejemplo, ha elaborado guías para desmentir mitos y aclarar realidades sobre el funcionamiento de la red 5G. En estas guías, se enfatiza que para disfrutar del servicio 5G, los usuarios deben tener dispositivos compatibles, estar en zonas con cobertura 5G y contar con la última actualización de software en su smartphone.

Publicidad

Además, se recalca que no es necesario descargar aplicaciones externas ni facilitar datos personales para la activación del servicio. "⚠️ Movistar no te contactará por ningún medio para realizar supuestos procesos de actualización a 5G, ya que no es necesario. Si recibes llamadas, mensajes, correos, etc de este tipo, podrías estar siendo víctima de fraude", recalcó el operador.

Claro hizo la misma advertencia a sus usuarios: "No descargar ninguna aplicación para usar 5G, ni ingresar a hipervínculos de dudosa procedencia, no dar códigos o información personal cuando reciba mensajes de WhatsApp o llamadas de personas inescrupulosas haciéndose pasar por personal de Claro para realizar actualizaciones en sus equipos a través de descargas, ningún asesor de la compañía lo llamará para actualizar el software de su equipo. De la misma manera, Claro NO realiza cobros adicionales para que las personas accedan a la tecnología 5G".



Otras modalidades de estafa en Colombia

Mensajes de texto supuestamente de bancos

Otra modalidad de estafa que ha ganado notoriedad en Colombia es el envío de mensajes de texto fraudulentos que aparentan ser comunicaciones oficiales de entidades bancarias. Los delincuentes utilizan la imagen y el nombre de bancos reconocidos, como Bancolombia , Davivienda y otras entidades, para engañar a los usuarios y hacerles creer que deben adquirir seguros o pólizas .

Publicidad

Por ejemplo, en Bancolombia, el mensaje fraudulento que los estafadores están enviando dice lo siguiente: "Bancolombia informa que hoy dd/mm/aaaa se activó su seguro por $198.470. ¿No fuiste tú? Puedes cancelar el cargo aquí: (adjuntan link fraudulento)".

Este es el mensaje de texto fraudulento que advierte Bancolombia - Bancolombia - Getty Images

Estos mensajes suelen incluir enlaces que, al ser abiertos, redirigen a páginas web falsas diseñadas para robar información personal y financiera. Las entidades bancarias han advertido a sus clientes sobre estos mensajes fraudulentos y han instado a no hacer clic en los enlaces proporcionados. Además, han recomendado verificar cualquier comunicación directamente con el banco a través de sus canales oficiales y nunca proporcionar información personal a través de mensajes de texto.

Hackeo en WhatsApp

El hackeo en WhatsApp es otra modalidad de estafa que ha afectado a numerosos usuarios en Colombia. Los delincuentes utilizan diversas estrategias para obtener acceso a las cuentas de WhatsApp y robar información personal y financiera.

Una de las técnicas más comunes y recientes es una llamada telefónica en las que los estafadores se hacen pasar por funcionarios del servicio técnico de WhatsApp . Durante la llamada, solicitan a la víctima ciertos datos para solucionar un supuesto problema con la aplicación. Mientras la víctima sigue las instrucciones, los delincuentes envían un código de verificación que aparece en la pantalla compartida, lo que les permite tomar control de la cuenta de WhatsApp.

Una de las víctimas de esta modalidad le contó a Noticias Caracol que sus contactos empezaron a informarle que ella les estaba escribiendo por WhatsApp de manera extraña: "Ya sabía que habían hackeado mi cuenta, y alerté a mis conocidos en redes sociales, pues estaban solicitando a mi nombre la 'modesta' suma de dinero de 980 mil pesos".

Publicidad

Las autoridades han recomendado a los usuarios ser cautelosos con las llamadas y mensajes inesperados en WhatsApp. Es importante no proporcionar información personal ni compartir la pantalla con desconocidos. Además, se debe activar la verificación en dos pasos en la cuenta de WhatsApp para aumentar la seguridad.

Evite cometer los siguientes errores para prevenir un jaqueo. - Fotos: archivo Noticias Caracol

¿Cómo activar la verificación de dos pasos en WhatsApp?

En WhatsApp, abra 'Ajustes'. Toque el botón 'Cuenta' > 'Verificación en dos pasos' > 'Activar o Configurar PIN'. Ingrese un PIN de seis dígitos y confírmelo. Proporcione una dirección de correo electrónico al que tenga acceso o, si no quiere hacerlo, toque 'Omitir'. WhatsApp recomienda añadir una dirección de correo electrónico, debido a que esta le permite restablecer la verificación en dos pasos y ayuda a proteger su cuenta. Haga clic en 'Siguiente'. Confirme la dirección de correo electrónico y presione 'Guardar' u 'OK'.