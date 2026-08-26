¿Está buscando empleo en Bogotá? Lanzan más de 1.700 vacantes y hay puestos sin experiencia

¿Está buscando empleo en Bogotá? Pilas, abrieron una nueva oportunidad para consultar ofertas de diferentes sectores y perfiles. A través de la estrategia Talento Capital, la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico anunciaron 1.780 vacantes de empresas que tienen procesos de contratación abiertos. La convocatoria estará disponible hasta el sábado 29 de agosto y está dirigida a personas con diferentes niveles de formación. La oferta contempla cargos para perfiles técnicos, tecnológicos y profesionales, pero también puestos en los que no se exige experiencia previa.

De acuerdo con la información entregada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, de las vacantes disponibles, 433 corresponden a perfiles profesionales, mientras que 702 están destinadas a personas sin experiencia. Esto permite que la convocatoria incluya tanto a quienes cuentan con trayectoria laboral como a quienes están buscando una primera oportunidad para ingresar al mercado laboral. Entre los cargos publicados aparecen opciones relacionadas con tecnología, atención al cliente, ventas, contabilidad, áreas administrativas y jurídicas, entre otras.



¿Qué empleos se pueden encontrar en la convocatoria?

La oferta reúne vacantes de diferentes áreas. Algunas están dirigidas a personas con formación especializada y experiencia en sectores determinados, mientras que otras corresponden a labores operativas, administrativas o de servicio. En el listado aparecen cargos como:



Agente Bilingüe Call Center

Asesor de Cobranza

Ejecutivo Comercial

Asesor Call Ventas

Asesor de Servicio al Cliente

Analista de Contabilidad

Help Desk Analyst

Automation Analyst

Full Stack Engineer

Junior Technical Support Engineer

Linux and Kubernetes SRE

Técnicos en Telecomunicaciones

Apoyo Mesa de Ayuda IT

Auditor Interno de TI y Ciberseguridad

Consultor de Soluciones de TI

Desarrollador de Software Junior

Ingeniero de IA

También hay oportunidades para analistas de contabilidad, profesionales del área jurídica, auxiliares de archivo y personas que puedan desempeñar funciones de apoyo administrativo. También se requieren trabajadores para áreas comerciales, administrativas, contables, de atención al público y otras funciones que pueden ser desempeñadas por personas con distintos niveles de formación.



Vacantes para personas sin experiencia en Bogotá

Uno de los datos que destaca de esta convocatoria es la cantidad de puestos dirigidos a personas que todavía no cuentan con experiencia laboral. En total, 702 vacantes están destinadas a candidatos sin experiencia. Esto puede resultar de interés para jóvenes que buscan su primer empleo, recién graduados o personas que quieren ingresar por primera vez a determinado sector. La estrategia también contempla oportunidades para diferentes grupos de población. Entre ellos están jóvenes de 18 a 28 años, mujeres, personas con discapacidad y mayores de 50 años. Además de la experiencia, las empresas pueden establecer requisitos relacionados con el nivel educativo, conocimientos específicos o competencias necesarias para cada cargo. Por eso, antes de enviar una hoja de vida es importante revisar las condiciones de cada vacante.



¿Cómo postularse a las vacantes de empleo?

Las personas interesadas pueden realizar el proceso de manera virtual a través del Servicio Público de Empleo. Para comenzar, deben registrarse en la plataforma, diligenciar su hoja de vida y consultar las vacantes disponibles. Una vez identificado un cargo que corresponda con el perfil del candidato, se puede realizar la postulación siguiendo las condiciones establecidas para ese proceso de selección. Es importante que mantenga actualizada la información de la hoja de vida, especialmente los datos de contacto, estudios, experiencia laboral y conocimientos.

Además de la plataforma virtual, las personas que necesiten ayuda para realizar el proceso pueden acudir a la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá. El punto de atención está ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, y funciona de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. En este espacio los ciudadanos pueden recibir orientación para registrar su hoja de vida en la plataforma de empleo y revisar cómo fortalecer su perfil laboral. La atención también contempla acompañamiento en habilidades relacionadas con los procesos de selección, entre ellas comunicación asertiva y liderazgo.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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