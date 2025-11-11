Resultados Antioqueñita Día sorteo de hoy, martes 11 de noviembre de 2025: números ganadores

Este martes 11 de noviembre de 2025, a las diez de la mañana, se celebra el sorteo 6129 de Antioqueñita Día, uno de los chances más importantes de la región antioqueña. La transmisión se realiza en vivo por Teleantioquia, como es costumbre, y a esa misma hora se definen las cuatro cifras ganadoras que despiertan la ilusión de miles de apostadores. Este momento se ha convertido en una cita fija en el calendario cotidiano de muchos, que confían en que una apuesta modesta les pueda entregar una recompensa económica.

Resultados Antioqueñita Día del 11 de noviembre de 2025

Número ganador de cuatro cifras: 5651

Quinta cifra: 3

¿Cómo se juega el chance Antioqueñita?

El chance Antioqueñita Día consiste en jugar una combinación de cuatro cifras, con la posibilidad de participar en la modalidad “La Quinta” añadiendo una quinta cifra, lo cual amplia la apuesta. Aunque el mecanismo parece sencillo, su popularidad radica en esa misma claridad: se eligen los números, se abona el valor correspondiente y se espera el resultado oficial.

Participar es simple. Se acerca cualquier persona a uno de los puntos autorizados—puede ser una tienda de barrio, una agencia o un puesto callejero—elige la combinación de cuatro cifras, con la opción de agregar una quinta, y paga el costo que tradicionalmente es de mil pesos por una apuesta estándar. En minutos recibe el comprobante, que funciona como parteaguas entre la esperanza del participante y la confirmación del resultado oficial.



El sorteo de esta mañana despierta atención inmediata. Apenas se realizan las extracciones, con cámaras centradas en las bolitas que determinan los cuatro números ganadores, las plataformas digitales y los canales informativos ya comienzan a replicar los resultados. El portal “Antioqueñita Día” indica que el resultado del lunes 10 de noviembre fue 3526 con balota extra 1 y que el sorteo para hoy está en proceso de publicación. Esto mantiene expectantes a los usuarios, que podrían ver en breve el número que define su suerte.



Una vez el número resulta ganador, el proceso para reclamar el premio se activa. El apostador debe conservar ese comprobante, presentarlo en el punto autorizado y validar que los números coinciden con los divulgados oficialmente. En caso de éxito, el pago se facilita de manera inmediata para premios menores; en premios mayores, se gestiona mediante transferencia bancaria. Este sistema garantiza transparencia y rapidez. Hay quienes saldrán con una pequeña suma; otros, con un monto relevante. En todos los casos, la formalidad del procedimiento asegura que no haya margen para errores ni conflictos.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL