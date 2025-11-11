Intereses que paga Nu Colombia por un CDT de $2 millones en noviembre: tasa es de las más altas

El Certificado de Depósito a Término (CDT) es uno de los instrumentos de ahorro e inversión más tradicionales y seguros del sistema financiero colombiano. Se trata de un producto mediante el cual una persona deposita una suma de dinero en una entidad bancaria durante un periodo determinado, a cambio de recibir intereses fijos al vencimiento del plazo pactado.

En Colombia, los CDTs son ofrecidos por múltiples entidades financieras. Nu, uno de los bancos con mayor auge reciente en Colombia, permite abrir este producto desde $50.000 en adelante de manera digital.



Tasas de Nu Colombia

En noviembre de 2025, quienes deseen invertir $2 millones en un CDT de Nu pueden consultar las tasas vigentes y estimar su rendimiento esperado a través de la información consignada en la página web y la aplicación del banco. Esta herramienta permite comparar diferentes plazos —desde pocos días hasta varios meses— y conocer el valor total que se recibiría una vez el CDT llegue a su vencimiento.



Las tasas ofrecidas por Nu Colombia varían según el monto y el tiempo de inversión. En general, a mayor plazo y monto invertido, mayor rentabilidad, lo que convierte a este instrumento en una opción atractiva para quienes buscan una alternativa segura de ahorro, con retorno garantizado.



Así las cosas, y con la vigencia más reciente publicada en la página oficial de la entidad, estas son las tasas que maneja Nu para quienes deseen invertir en un CDT:



CDT a 60 días: tasa del 9,20 por ciento efectivo anual.

CDT a 90 días: tasa del 9,25 por ciento efectivo anual.

CDT a 120 días: tasa del 9,30 por ciento efectivo anual.

CDT a 270 días: tasa del 9,35 por ciento efectivo anual.

CDT a 540 días: tasa del 9,70 por ciento efectivo anual.

Por lo anterior, si decide invertir 2 millones de pesos en un CDT de Nu Colombia con corte a noviembre, podrá recibir las siguientes ganancias acorde con la opción que elija:



CDT a 60 días: recibiría 2.184.000 pesos colombianos.

CDT a 90 días: recibiría 2.185.000 pesos colombianos.

CDT a 120 días: recibiría 2.186.000 pesos colombianos.

CDT a 270 días: recibiría 2.187.000 pesos colombianos.

CDT a 540 días: recibiría 2.194.000 pesos colombianos.

Requisitos para abrir un CDT Nu

Para acceder a este producto, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Ser persona natural, no jurídica.

Ser mayor de edad.

Contar con un documento de identidad válido en Colombia, ya sea cédula de ciudadanía o cédula de extranjería.

Realizar una inversión mínima de $50.000.

Tener presente que los recursos invertidos estarán disponibles únicamente al finalizar el plazo acordado, de acuerdo con las condiciones del contrato.

Procedimiento para la apertura del CDT Nu

Según información oficial, el proceso de apertura se realiza de forma completamente digital, a través de la aplicación de Nu, siguiendo los pasos que se indican a continuación:



Ingresar a la aplicación de Nu y dirigirse a la sección “Cuenta de Ahorros”. Seleccionar una de las Cajitas que cuente con al menos $50.000 disponibles. Junto a las opciones “Agregar” y “Retirar”, seleccionar la alternativa “Invertir en un CDT”. Indicar el monto que se desea invertir y pulsar “Siguiente”. Elegir el plazo de inversión y confirmar la operación. Leer cuidadosamente las condiciones del producto y aceptarlas en caso de estar de acuerdo. Ingresar el PIN personal de la aplicación para confirmar la identidad y finalizar el proceso.

La aplicación de Nu Colombia permite a los inversionistas realizar un seguimiento detallado del comportamiento de su CDT Nu, brindando transparencia y control sobre su inversión. Desde la plataforma digital, es posible consultar información actualizada sobre el crecimiento del dinero depositado y los rendimientos obtenidos. Los datos que pueden visualizarse incluyen:



Monto inicial de inversión: valor con el que se abrió el CDT.

Rendimiento acumulado: ganancia generada hasta el momento, con base en la tasa pactada.

Tasa de rendimiento: porcentaje de rentabilidad fijado al momento de la apertura.

Fechas relevantes: día en que se constituyó el CDT y fecha exacta de vencimiento, momento en el cual los recursos estarán disponibles para su uso.

Retención en la fuente: valor que podría aplicarse sobre los intereses generados, conforme a la normativa tributaria vigente.

