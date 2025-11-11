Intereses que paga Nu Colombia por un CDT de $2 millones en noviembre: tasa es de las más altas

Publicidad
El Certificado de Depósito a Término (CDT) es uno de los instrumentos de ahorro e inversión más tradicionales y seguros del sistema financiero colombiano. Se trata de un producto mediante el cual una persona deposita una suma de dinero en una entidad bancaria durante un periodo determinado, a cambio de recibir intereses fijos al vencimiento del plazo pactado.
En Colombia, los CDTs son ofrecidos por múltiples entidades financieras. Nu, uno de los bancos con mayor auge reciente en Colombia, permite abrir este producto desde $50.000 en adelante de manera digital.
En noviembre de 2025, quienes deseen invertir $2 millones en un CDT de Nu pueden consultar las tasas vigentes y estimar su rendimiento esperado a través de la información consignada en la página web y la aplicación del banco. Esta herramienta permite comparar diferentes plazos —desde pocos días hasta varios meses— y conocer el valor total que se recibiría una vez el CDT llegue a su vencimiento.
Las tasas ofrecidas por Nu Colombia varían según el monto y el tiempo de inversión. En general, a mayor plazo y monto invertido, mayor rentabilidad, lo que convierte a este instrumento en una opción atractiva para quienes buscan una alternativa segura de ahorro, con retorno garantizado.
Así las cosas, y con la vigencia más reciente publicada en la página oficial de la entidad, estas son las tasas que maneja Nu para quienes deseen invertir en un CDT:
Por lo anterior, si decide invertir 2 millones de pesos en un CDT de Nu Colombia con corte a noviembre, podrá recibir las siguientes ganancias acorde con la opción que elija:
Según información oficial, el proceso de apertura se realiza de forma completamente digital, a través de la aplicación de Nu, siguiendo los pasos que se indican a continuación:
La aplicación de Nu Colombia permite a los inversionistas realizar un seguimiento detallado del comportamiento de su CDT Nu, brindando transparencia y control sobre su inversión. Desde la plataforma digital, es posible consultar información actualizada sobre el crecimiento del dinero depositado y los rendimientos obtenidos. Los datos que pueden visualizarse incluyen:
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO