Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, martes 11 de noviembre de 2025: números ganadores

Hoy martes, 11 de noviembre, se llevará a cabo un nuevo sorteo del chance El Dorado Mañana. Este comienza a las 11 de la mañana y será transmitido por los canales oficiales autorizados para este tipo de sorteos. El Dorado Mañana forma parte de los juegos de azar regulados en Colombia y es autorizado por Coljuegos.
Este sorteo corresponde a la modalidad matutina del chance El Dorado, que se realiza de lunes a sábado. Los resultados serán publicados una vez finalice el sorteo, y estarán disponibles para consulta en los portales oficiales y puntos de venta autorizados. Las personas que hayan participado podrán verificar los números ganadores y validar sus apuestas conforme a las reglas establecidas.
El número ganador del sorteo 5267 del Dorado Mañana es 2839. Este número corresponde a la combinación de cuatro cifras que otorga el premio mayor en esta modalidad de juego. Estos son los resultados completos del sorteo de este viernes:
El Dorado Mañana cuenta con varias modalidades de apuesta:
Cada modalidad tiene una tabla de premios específica. El monto del premio depende del tipo de apuesta y del valor apostado.
|Sorteo
|Fecha
|Número ganador
|Dorado Mañana
|10 noviembre 2025
|1697-8
|Dorado Mañana
|08 noviembre 2025
|5452-6
|Dorado Mañana
|07 noviembre 2025
|0638-8
|Dorado Mañana
|06 noviembre 2025
|7387-2
|Dorado Mañana
|05 noviembre 2025
|5605-0
|Dorado Mañana
|04 noviembre 2025
|7184-1
|Dorado Mañana
|01 noviembre 2025
|3486-1
|Dorado Mañana
|31 octubre 2025
|0900-4
|Dorado Mañana
|30 octubre 2025
|7052-6
|Dorado Mañana
|29 octubre 2025
|0109-2
|Dorado Mañana
|28 octubre 2025
|8026-2
|Dorado Mañana
|27 octubre 2025
|6872-5
|Dorado Mañana
|25 octubre 2025
|9054-4
|Dorado Mañana
|24 octubre 2025
|3422-1
Los premios del chance El Dorado pueden reclamarse en diferentes lugares según el monto y el canal de la apuesta. Si el premio no supera los tres millones de pesos, el ganador puede acercarse al punto de venta autorizado donde realizó la jugada, presentar el tiquete original y recibir el dinero directamente.
En el caso de premios de mayor valor, el cobro debe hacerse en las oficinas principales de la empresa operadora, presentando el tiquete en buen estado y el documento de identidad, con el fin de validar la información y seguir los protocolos de pago establecidos.
Por otro lado, las plataformas digitales que ofrecen el chance también permiten el pago mediante transferencia bancaria, siempre y cuando el ganador realice la verificación de identidad y entregue los documentos requeridos. Es fundamental conservar el tiquete original sin tachaduras ni daños, ya que es el único comprobante válido para reclamar el premio. Además, los pagos están sujetos a retención en la fuente, conforme a la legislación tributaria colombiana, lo que puede reducir el valor final recibido por el ganador.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL