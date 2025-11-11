Precio del dólar hoy, martes 11 de noviembre de 2025, en Colombia: TRM cada vez más baja

En la jornada del martes 11 de noviembre de 2025, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en $3.760,93 pesos por dólar, marcando un nuevo mínimo en más de tres años. Este descenso en el precio del dólar hoy representa un retroceso de $18,27 pesos respecto al cierre del día anterior, es decir, una caída de 0.48 %, lo cual demuestra una tendencia clara de debilitamiento del dólar frente al peso.

Al hacer una comparación con el lunes 10 de noviembre, se observa que el precio del dólar también disminuyó, ya que la TRM se situó en $3.779,20. Esta diferencia de $18,27 confirma la continuidad en la tendencia a la baja. Durante la última semana, la caída acumulada ha sido aún más significativa. Desde el 4 de noviembre, cuando la TRM se ubicó en $3.860,12, se evidencia una retracción aproximada de $99,19 pesos, lo que equivale al 2.57 %. A su vez, comparando hoy con el mismo día de hace un mes, 11 de octubre, la TRM reporta una baja mensual de $152,31 pesos, equivalente al 3.89 %.



En lo que va del mes de noviembre se ha marcado una tendencia consistentemente a la baja. En contraste con el inicio del año, cuando el dólar se situaba en aproximadamente $4.409,15, la caída acumulada hasta hoy es de $648,22 (-14.70 %). En comparación interanual, el precio se ha retraído casi $586 pesos, lo que representa una baja relevante del 13.48 % respecto al 11 de noviembre de 2024.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia el 11 de noviembre de 2025

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este viernes, 7 de noviembre de 2025, los valores promedio son los siguientes:



Bogotá: compra $3.710 – venta $3.850

compra $3.710 – venta $3.850 Medellín: compra $3.680 – venta $3.830

compra $3.680 – venta $3.830 Cali: compra $3.850 – venta $3.990

compra $3.850 – venta $3.990 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.760 – venta $3.800

compra $3.760 – venta $3.800 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

Estas cifras reflejan la dinámica del mercado informal, donde el precio del dólar puede variar según la oferta y demanda local, así como por factores como el turismo, el comercio fronterizo y la disponibilidad de divisas.



¿Qué es la TRM y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado es el indicador oficial que determina el valor del dólar frente al peso colombiano para operaciones financieras y comerciales. Se calcula diariamente a partir de las transacciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros autorizados en el país.



La Superintendencia Financiera certifica este valor todos los días hábiles y su vigencia se extiende por 24 horas. Es importante aclarar que la TRM no corresponde al precio que los ciudadanos encuentran en casas de cambio o transacciones informales, ya que en esos espacios el valor puede variar por comisiones, disponibilidad de efectivo o condiciones locales de oferta y demanda.

El valor de la TRM es utilizado en procesos como liquidación de importaciones, exportaciones, pago de deudas en moneda extranjera, reportes contables y cálculos tributarios. Además, sirve como referencia para las entidades financieras y para las empresas que realizan operaciones internacionales. Por su carácter oficial, la TRM es distinta al precio que se observa en negociaciones directas, que suelen reflejar el comportamiento en tiempo real del mercado, con márgenes de diferencia que pueden ser amplios en momentos de alta volatilidad.



El euro sube y se acerca a 1,16 dólares

El euro subió hoy y se acercó al nivel de los 1,16 dólares, tras la caída de la confianza del consumidor en Estados Unidos, pero la mayor parte de la negociación no hubo una dirección clara en el mercado de divisas y se cambió en una banda de fluctuación estrecha. El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1581 dólares, frente a los 1,1526 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1561 dólares. La confianza del consumidor empeoró en EEUU en noviembre más de lo previsto, según datos de la Universidad de Michigan. La aversión al riesgo generalizada beneficia al dólar y limita la apreciación del euro.

El dólar frenó la subida el jueves después de que algunos datos débiles del mercado laboral de EE. UU. avivaran las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) bajará sus tipos de interés en diciembre. La falta de datos oficiales debido al cierre de la Administración estadounidense también dificulta la evaluación de la situación económica en Estados Unidos y la tendencia en el mercado de divisas.

La Fed puede necesitar ampliar su balance pronto por necesidades de liquidez y no para estimular la economía, opinó este viernes el presidente y consejero delegado del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1530 y 1,1590 dólares.

EFE

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL