ECONOMÍA

Precio del dólar hoy, martes 11 de noviembre de 2025, en Colombia: TRM cada vez más baja

En comparación con la Tasa Representativa del Mercado del pasado 10 de noviembre, el precio del dólar hoy representa una reducción de $18,27, es decir, una caída de 0.48 %.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 11 de nov, 2025
Precio del dólar hoy en Colombia 2025: TRM martes 11 de noviembre
Precio del dólar hoy en Colombia 2025: TRM martes 11 de noviembre
Getty Images

