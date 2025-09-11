Así operan estafadores en Colombia con las llaves de Bre-B: alertan por mensajes y enlaces falsos

El próximo 22 de septiembre comenzará a operar oficialmente Bre-B, el nuevo sistema de pagos del Banco de la República que permitirá enviar y recibir dinero entre distintas entidades financieras de manera inmediata, sin importar el banco de origen o destino. Con este mecanismo, los usuarios podrán realizar transferencias en segundos, a cualquier hora del día, sin necesidad de intermediarios y con costos reducidos frente a los canales tradicionales. Hasta el momento, el Banco de la República reporta que más de 18 millones de llaves han sido creadas por 2,6 millones de clientes.

La iniciativa, según el Banco de la República, es considerada como uno de los cambios más importantes para el sistema financiero colombiano en las últimas décadas. Sin embargo, mientras avanza la fase de registro de llaves, que inició el 14 de julio, también crecen las denuncias por intentos de fraude. Bancos y plataformas digitales han alertado sobre mensajes falsos, enlaces sospechosos y aplicaciones fraudulentas que buscan engañar a los ciudadanos aprovechando el desconocimiento sobre la nueva herramienta. No obstante, es cuando los casos de fraude comienzan a preocupar.



¿Qué es Bre-B y cómo funciona?

Bre-B es un espacio digital en el que cualquier persona con una cuenta de ahorros o depósito puede asociar hasta cuatro llaves únicas para recibir dinero: su número de cédula, número de celular, correo electrónico o un código alfanumérico asignado por la entidad financiera. En el caso de comercios, se suma un quinto tipo de llave: un código exclusivo de negocio. La lógica es simple, pues si alguien desea transferir recursos, no tendrá que pedir el número de cuenta del destinatario, sino únicamente su llave.

Con esto, el Banco de la República busca reducir el uso de efectivo, facilitar la inclusión financiera y agilizar los movimientos entre bancos. El sistema funcionará los siete días de la semana, las 24 horas, y cada transacción tendrá un tope máximo de 11,5 millones de pesos. Para enviar dinero basta con tres elementos: la cuenta activa del remitente, la llave del receptor y el monto que se desea transferir.



Tenga cuidado con las estafas en Bre-B

La expectativa generada en torno a Bre-B también ha sido aprovechada por grupos de delincuentes. En las últimas semanas, entidades financieras como Bancolombia y Nequi alertaron sobre nuevas modalidades de fraude asociadas al sistema. Una de las más comunes consiste en el envío de mensajes de texto que simulan transferencias recibidas a través de Bre-B. El usuario recibe un aviso falso en el que se asegura que alguien le envió dinero y, para aceptarlo, debe hacer clic en un enlace. El vínculo redirige a páginas falsas que roban credenciales bancarias.



"Ana, se le informa que Sofía Rojas le envió 200.000 por llave, acéptelos ahora o serán reversados, confirme aquí...", es uno de los ejemplos de mensajes fraudulentos que circulan actualmente. Otra modalidad detectada son los correos electrónicos y llamadas en los que se les pide a los usuarios registrar sus llaves en páginas distintas a las de su entidad financiera. Los delincuentes incluso han creado aplicaciones móviles falsas, con logos similares a los de bancos reconocidos, para convencer a las personas de entregar sus datos.



¿Cómo evitar caer en estafas de sitios que simulan ser transferencias de Bre-B?

Frente a estas denuncias, el Banco de la República difundió una serie de siete recomendaciones de seguridad con el objetivo de frenar la ola de fraudes:



No acepte transacciones por enlaces: Las transferencias en Bre-B no requieren autorización mediante mensajes de texto, correos o WhatsApp. Una vez realizada la operación, el dinero llega a la cuenta y el usuario recibe la notificación correspondiente sin necesidad de aceptar nada.

Las transferencias en Bre-B no requieren autorización mediante mensajes de texto, correos o WhatsApp. Una vez realizada la operación, el dinero llega a la cuenta y el usuario recibe la notificación correspondiente sin necesidad de aceptar nada. El registro es gratuito: Ningún banco cobra por la inscripción de llaves. Si alguien solicita un pago para habilitar el servicio, se trata de un intento de estafa.

Ningún banco cobra por la inscripción de llaves. Si alguien solicita un pago para habilitar el servicio, se trata de un intento de estafa. Solo use canales oficiales: La inscripción de llaves debe hacerse directamente en la página web o aplicación móvil de la entidad financiera. Nunca por links enviados en correos, mensajes de texto ni llamadas.

La inscripción de llaves debe hacerse directamente en la página web o aplicación móvil de la entidad financiera. Nunca por links enviados en correos, mensajes de texto ni llamadas. La llave no es la contraseña: Las llaves son identificadores (como el número de cédula o el celular) que permiten recibir dinero, pero en ningún caso reemplazan la clave personal de acceso al banco.

Las llaves son identificadores (como el número de cédula o el celular) que permiten recibir dinero, pero en ningún caso reemplazan la clave personal de acceso al banco. No descargue aplicaciones adicionales: Bre-B no tiene aplicación propia; opera dentro de las apps y páginas de los bancos participantes.

Bre-B no tiene aplicación propia; opera dentro de las apps y páginas de los bancos participantes. Bre-B no tiene redes sociales: El sistema no maneja cuentas en Instagram, X, TikTok ni otras plataformas. Toda la información oficial se encuentra en el sitio web del Banco de la República y en las páginas de las entidades financieras.

El sistema no maneja cuentas en Instagram, X, TikTok ni otras plataformas. Toda la información oficial se encuentra en el sitio web del Banco de la República y en las páginas de las entidades financieras. Consulte directamente a la entidad: En caso de dudas, los usuarios deben comunicarse con su banco a través de los canales oficiales.

Expertos en seguridad financiera advierten que la masificación de Bre-B exigirá la adaptación tecnológica de bancos y comercios y una campaña pedagógica constante para que los colombianos aprendan a identificar fraudes y a proteger sus datos. El registro de llaves inició el 14 de julio y, de acuerdo con cifras oficiales, ya supera los 18 millones de registros. La fase de operaciones arranca el 22 de septiembre de 2025, fecha a partir de la cual se podrán realizar transferencias entre cuentas de distintos bancos utilizando las llaves.

