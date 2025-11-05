¿Quiere comprar vivienda, pero está reportado en Datacrédito? FNA le presta si cumple este requisito

En Colombia, el acceso a una vivienda propia representa uno de los principales objetivos de los hogares. Sin embargo, para muchos ciudadanos, este propósito se ve obstaculizado por diversas razones, entre ellas, el historial crediticio negativo. Estar reportado en centrales de riesgo como Datacrédito ha sido, tradicionalmente, una barrera para acceder a créditos hipotecarios. No obstante, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) ha implementado una política que permite a personas que han estado reportadas ante centrales de riesgo acceder a financiación para vivienda, siempre que cumplan con un requisito fundamental.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El Fondo Nacional del Ahorro es una entidad financiera pública colombiana que tiene como objetivo facilitar el acceso a vivienda, educación y ahorro pensional. Su modelo de operación se basa en la administración de cesantías y en el ahorro voluntario contractual (AVC), mecanismos que permiten a los afiliados acceder a productos financieros con condiciones favorables. En el ámbito de la vivienda, el FNA ofrece créditos hipotecarios y contratos de leasing habitacional para la compra de vivienda nueva o usada, construcción en sitio propio, mejoras locativas y compra de cartera hipotecaria.



¿Qué significa estar reportado en Datacrédito?

Datacrédito es una central de riesgo que recopila información sobre el comportamiento financiero de los ciudadanos. Un reporte negativo en esta entidad indica que una persona ha incumplido con sus obligaciones crediticias, lo que puede dificultar el acceso a nuevos créditos en el sistema financiero tradicional. A pesar de esta situación, el FNA ha decidido abrir sus líneas de crédito a personas que hayan estado reportadas.



¿Cuál es el requisito para que el Fondo Nacional del Ahorro ofrezca créditos de vivienda a reportados en Datacrédito?

El único requisito indispensable para que una persona reportada en Datacrédito pueda acceder a un crédito de vivienda con el FNA es presentar el paz y salvo correspondiente. Este documento certifica que la deuda que generó el reporte ha sido cancelada en su totalidad. La presidenta del FNA, Laura Roa Zeidán, ha señalado que cualquier colombiano puede solicitar un crédito de vivienda con la entidad, siempre que esté a paz y salvo con sus obligaciones financieras. Esta política convierte al FNA en una de las pocas entidades del país que ofrece esta posibilidad.



Requisitos generales para acceder al crédito con el FNA

Además del paz y salvo, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:



Afiliación al FNA: mediante cesantías o ahorro voluntario contractual.

Ingresos suficientes: para cubrir la cuota mensual del crédito.

Estabilidad laboral o ingresos constantes: que permitan asumir el compromiso financiero.

Cuota inicial del 10%: del valor del inmueble.

Destino del crédito: exclusivamente para Viviendas de Interés Social (VIS) o Viviendas de Interés Prioritario (VIP).

Modalidades de crédito del Fondo Nacional del Ahorro

El FNA ofrece dos modalidades de crédito:



Crédito en pesos: con tasa fija durante toda la vigencia del crédito.

Crédito en UVR (Unidad de Valor Real): ajustado por inflación, con tasas variables.

Ambas modalidades permiten realizar abonos anticipados, totales o parciales, sin penalización.



Tasas de interés vigentes en el FNA

Las tasas de interés del FNA varían según el tipo de afiliación (cesantías o ahorro voluntario), el tipo de moneda (pesos o UVR) y el rango de ingresos del solicitante. A continuación, le presentamos las tasas vigentes para 2025:



Crédito hipotecario con cesantías

En UVR



De 0 a 2 SMLV: 4,50%

De 2 a 4 SMLV: 7,00%

Más de 4 SMLV: 7,50%

En pesos



De 0 a 2 SMLV: 9,50%

De 2 a 4 SMLV: 11,50%

Más de 4 SMLV: 12,00%

Crédito hipotecario con ahorro voluntario (AVC)

En UVR



De 0 a 2 SMLV: 7,00%

De 2 a 4 SMLV: 7,50%

Más de 4 SMLV: 8,00%

En pesos



De 0 a 2 SMLV: 11,00%

De 2 a 4 SMLV: 12,50%

Más de 4 SMLV: 13,00%

Leasing habitacional

Con cesantías (en pesos)



De 0 a 2 SMLV: 9,00%

De 2 a 4 SMLV: 11,00%

Más de 4 SMLV: 11,50%

Con AVC (en pesos)



De 0 a 2 SMLV: 10,50%

De 2 a 4 SMLV: 12,00%

Más de 4 SMLV: 12,50%

Compra de cartera hipotecaria

En UVR: UVR + 6,70%

En pesos: 10,75%

Los créditos del FNA pueden ser pactados en plazos que van desde 5 hasta 30 años, dependiendo de la capacidad de pago del solicitante. Las cuotas mensuales pueden iniciar desde aproximadamente $320.000, lo que representa una alternativa más accesible que el valor promedio de un arriendo en muchas ciudades del país.



¿Qué hacer si aún se está reportado?

Para quienes aún presentan reportes negativos en Datacrédito, existen pasos concretos que deben seguirse para poder acceder a un crédito de vivienda con el Fondo Nacional del Ahorro. El primer paso consiste en negociar un acuerdo de pago con la entidad acreedora. Este acuerdo permite establecer las condiciones bajo las cuales se podrá saldar la deuda pendiente. Una vez alcanzado el acuerdo, es necesario cancelar la deuda en su totalidad. Este pago debe quedar debidamente registrado, ya que será la base para obtener el documento que certifica el cumplimiento de la obligación.

Posteriormente, se debe solicitar el paz y salvo correspondiente. Este documento es indispensable para demostrar que la deuda ha sido saldada y que el solicitante ya no tiene obligaciones pendientes con la entidad acreedora. Después de obtener el paz y salvo, es recomendable esperar a que el historial crediticio sea actualizado en las centrales de riesgo. Este proceso puede tardar algunos días, dependiendo de la entidad financiera y del sistema de reporte.



Una vez actualizado el historial, el siguiente paso es afiliarse al Fondo Nacional del Ahorro, en caso de que no lo esté. Esta puede realizarse mediante la vinculación de las cesantías o a través del ahorro voluntario contractual, según la situación laboral del solicitante. Finalmente, con la afiliación activa y el paz y salvo en mano, se puede iniciar el proceso de solicitud de crédito, que incluye la evaluación de la capacidad de pago, la verificación de requisitos y la presentación de la documentación necesaria para acceder a la financiación de vivienda.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL