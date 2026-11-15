Cayó Baloto Revancha en Medellín: ganador se llevó $5.600 millones y este es el nuevo acumulado

El sorteo de Baloto Revancha de este sábado 14 de noviembre de 2026 dejó un nuevo millonario en Colombia. La combinación ganadora cayó en Medellín, Antioquia, donde un jugador acertó los números del premio mayor y se llevó $5.600 millones.

El resultado corresponde al sorteo número 2735, realizado en la jornada de este sábado. De acuerdo con la información publicada por Baloto, las balotas ganadoras fueron 08, 11, 14, 26 y 40, mientras que la superbalota fue el 15.

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El anuncio de un nuevo ganador también modificó el panorama de los acumulados de los dos juegos. Tras la caída de Revancha, el acumulado de este juego quedó en $2.000 millones, mientras que el premio mayor de Baloto continúa creciendo y se ubicó en $20.800 millones.



La última vez que había caído el premio mayor de Baloto Revancha fue en septiembre de 2026, cuando un jugador ganó un acumulado de $3.200 millones en la ciudad de Bucaramanga. Ahora, el resultado del sorteo 2735 vuelve a dejar un ganador en el departamento de Antioquia.



¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Baloto es un juego novedoso de tipo loto en línea y de suerte y azar. Por un valor de $6.000, los participantes pueden apostar por un acumulado multimillonario inicial de $4.300 millones, que aumenta en cada sorteo cuando no hay un ganador del premio mayor.

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Por su parte, Revancha es un juego del mismo tipo en el que los participantes utilizan los mismos números apostados en Baloto. Pero, por $3.000 adicionales, pueden participar por un acumulado multimillonario inicial de $2.000 millones.

Esto significa que, al adquirir ambas modalidades, el jugador participa en dos sorteos con una misma combinación numérica, de acuerdo con las condiciones de cada juego.



¿Cómo reclamar un premio de Baloto o Revancha?

Las personas que resulten ganadoras deben realizar el proceso de reclamación de acuerdo con el monto del premio obtenido y los procedimientos establecidos por el operador del juego.

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Para adelantar este trámite, es importante conservar el tiquete original de la apuesta, pues es el documento que permite acreditar la participación y verificar la combinación jugada.

Los ganadores deben consultar los canales oficiales de Baloto para conocer los requisitos, los puntos habilitados y el procedimiento correspondiente según la categoría del premio.

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El próximo sorteo de Baloto y Revancha está programado para este lunes 16 de noviembre en el que miles de colombianos tendrán la oportunidad de ser el próximo millonario.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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