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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultado de Chontico Día este sábado 15 de noviembre: consulte si es uno de los ganadores

Resultado de Chontico Día este sábado 15 de noviembre: consulte si es uno de los ganadores

La programación de juegos de azar de este domingo incluye una nueva edición del Chontico Día. Conozca el resultado del sorteo, las cifras de la jornada anterior y las modalidades disponibles para participar.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 15 de nov, 2026
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Chontico Día
Chontico Día -
Chontico Día - Getty Images

Este domingo 15 de noviembre de 2026 se realiza un nuevo sorteo del Chontico Día, juego de chance que tiene jornadas diarias en Colombia. Los apostadores esperan conocer las cuatro cifras ganadoras y la quinta balota para comprobar si sus combinaciones coinciden con el resultado de este día.

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El sorteo está programado para la 1:00 de la tarde. Una vez se conozca la combinación oficial, los participantes podrán revisar sus tiquetes y verificar si obtuvieron algún premio.

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Resultado del Chontico Día hoy, 15 de noviembre

Al momento de esta publicación, el resultado del sorteo de este domingo está pendiente de confirmación. Estos son los datos que se actualizarán después de la extracción:

  • Número ganador: pendiente.
  • Últimas tres cifras: pendiente.
  • Últimas dos cifras: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.

¿Cuál fue el resultado del último sorteo de Chontico Día?

En la jornada del sábado 14 de noviembre, el número ganador del Chontico Día fue el 2953. Los jugadores pueden consultar este resultado como referencia del sorteo anterior, aunque deben verificar la combinación correspondiente a la fecha de hoy para comprobar sus apuestas.

¿Cómo se juega Chontico Día?

Para participar, los jugadores deben elegir una combinación de cuatro cifras y registrar su apuesta en un punto de venta autorizado. El juego cuenta con diferentes modalidades, entre ellas.

  • Cuatro cifras directo: acertar los cuatro números en el mismo orden.
  • Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.
  • Tres cifras directo o combinado: acertar las últimas tres cifras, según la modalidad.
  • Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente.
  • Una cifra o uña: acertar la última cifra del resultado.

Los premios dependen de la modalidad seleccionada y del valor apostado. Además, los participantes pueden incluir la quinta balota, de acuerdo con las condiciones del juego.

¿Cómo reclamar un premio de Chontico Día?

Quienes obtengan una combinación ganadora deben conservar el tiquete original y verificar los requisitos para cobrar, que dependen del monto del premio. Entre los documentos básicos se encuentran el comprobante de la apuesta y el documento de identidad.

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El trámite debe realizarse a través de los puntos o canales autorizados por el operador. Antes de reclamar, es importante comprobar que la fecha, el número y la quinta balota correspondan al sorteo en el que se participó.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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