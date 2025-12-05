Resultados Dorado Tarde, último sorteo viernes 5 de diciembre de 2025: números ganadores

Publicidad
Este viernes 5 de diciembre de 2025 llega una nueva edición del chance El Dorado Tarde. Miles de personas en todo el país ya hicieron su jugada y esperan con expectativa el resultado. El sorteo se transmitirá en vivo a las 3:30 p. m. por YouTube en los canales autorizados, lo que permite seguirlo desde cualquier dispositivo con conexión a internet: celular, computador o tableta.
(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)
Para participar en la emoción del momento, además de comprar el boleto, solo debe conectarse a la transmisión y esperar que el número elegido aparezca en pantalla. La jornada se vive con expectativa y con la esperanza de que la suerte favorezca a quienes confiaron en su número.
Los números ganadores, según el sorteo de este jueves de El Dorado Tarde, son los siguientes:
En cada sorteo, las personas que apuestan en todo el país tienen la oportunidad de ganar, siempre que la combinación elegida coincida exactamente con la modalidad y el orden establecidos en las reglas. Este detalle es fundamental: el resultado solo es válido si la jugada se ajusta de manera precisa a la estructura oficial. No hay espacio para errores; si falta una cifra o el orden no corresponde, la apuesta queda anulada.
El sorteo El Dorado ofrece varias modalidades de apuesta, pensadas para ajustarse a las preferencias de cada jugador. Cada modalidad tiene su propia tabla de premios, lo que significa que las ganancias cambian según la opción elegida. El valor final del premio depende directamente del tipo de apuesta seleccionada y del monto invertido, haciendo que cada jugada sea una experiencia distinta y llena de expectativa:
Cabe destacar que algunas personas combinan modalidades para aumentar el rango de posibilidades, especialmente en sorteos matutinos como este.
Según la empresa que opera el chance El Dorado, para reclamar el premio es fundamental presentar el tiquete original, por lo que es esencial:
Para premios iguales o superiores a $100.000, el cobro debe efectuarse exclusivamente en puntos autorizados, donde se garantiza la validación del tiquete y el cumplimiento de los protocolos establecidos. En el caso de valores más altos, pueden aplicarse procedimientos adicionales según el monto y el canal utilizado para la apuesta, ya sea físico o digital. Estas medidas se implementan siempre bajo la normativa vigente, con el fin de asegurar transparencia y seguridad en la transacción.
Cuando la apuesta se realiza por medios digitales, existe la posibilidad de recibir el pago mediante transferencia electrónica. Para acceder a esta opción, el usuario debe completar el proceso de verificación de identidad y presentar la documentación requerida por el operador. Este procedimiento busca prevenir fraudes y garantizar que el desembolso llegue al titular legítimo de la jugada.
Es importante tener en cuenta que todos los pagos están sujetos a la normativa fiscal aplicable. Esto implica la realización de retenciones obligatorias, las cuales pueden reducir el valor final recibido por el ganador. Por ello, se recomienda conocer previamente estas disposiciones para evitar sorpresas al momento de reclamar el premio.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL