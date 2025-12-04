¿Qué pasa si no hay acuerdo de aumento en salario mínimo 2026 antes del 15 de diciembre en Colombia?

Queda poco más de una semana para que las partes que integran la Mesa de Negociación del Salario Mínimo para 2026 lleguen a un acuerdo, pues el próximo 15 de diciembre vence el primer plazo para que logren establecer en cuánto debería subir este pago. El panorama se presenta complejo, pues las diferencias entre lo que exigen los trabajadores y lo que sugieren los empresarios son abismales. El Gobierno Nacional, por su parte, ha hecho un llamado al diálogo, y aunque algunos funcionarios como Armando Benedetti han expresado que esperan un incremento de dos dígitos, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aún mantiene la esperanza de que se pueda acordar un incremento entre todas las partes.

"El Gobierno del Cambio llega con una disposición clara: construir un consenso dentro de los tiempos que fija la ley, con diálogo tripartito, rigor técnico y la cifra de productividad acordada sobre la mesa, para avanzar hacia un aumento del salario mínimo en 2026. Invitamos a todas las partes a darle una buena noticia al país: una cifra consensuada, seria y basada en los datos que hoy tenemos en la mesa. Las y los trabajadores necesitan y merecen un aumento significativo por encima de la inflación", escribió Sanguino desde su cuenta de X el pasado primero de diciembre.

Sin embargo, las diferencias entre lo que proponen trabajadores y empresarios son de cinco puntos porcentuales, una brecha que, si bien es corta para algunos, puede ser la causa de que no se alcance un acuerdo antes del próximo 15 de diciembre. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), encabezada por su presidente, Fabio Arias, le apuesta a un incremento mínimo del 12 por ciento para subsanar lo que él considera una "brecha" que incentiva la desigualdad en Colombia; la ANIF y otros representantes empresariales, por otro lado, esperan que este incremento sea de entre el 7 y el 7,3 por ciento para garantizar, según ellos, la paulatina baja de la inflación.



De no poder llegar a un acuerdo una vez pasado el 15 de diciembre, el calendario fijado para estas concertaciones es claro y establece un protocolo que debe seguirse a cabalidad. En primer lugar, pasado el 15 del mes, se destinan tres días para que los actores que intervienen en la mesa presenten sus respectivos escritos de salvedades; estos serán estudiados a más tardar el jueves 18 de diciembre.



Una vez finalice esta fecha, se establece un plazo de 10 días (entre el 19 y el 29 de diciembre) para que las partes de la mesa de concertación puedan fijar sesiones extraordinarias que extiendan el debate sobre el incremento del mínimo. Durante estos diez días, los actores podrán ponerse de acuerdo antes de que el aumento se fije por decreto presidencial. Finalmente, y ya en caso de que no se haya podido llegar a un acuerdo, el presidente de la República, Gustavo Petro, tendrá la obligación de establecer el aumento del mínimo vía decreto presidencial el martes 30 de diciembre.

Calendario para la concertación del salario mínimo en Colombia 2026

El aumento del salario mínimo para el año 2026 en Colombia se definirá siguiendo una agenda rigurosa que culmina a finales de diciembre. Este proceso inicia con la instalación de la mesa de concertación y está marcado por fechas cruciales donde se revelarán cifras económicas y se presentarán las propuestas formales.

El proceso arranca oficialmente el lunes 1 de diciembre con la instalación de la mesa de concertación. En esta jornada inaugural, el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) jugará un papel fundamental al exponer el panorama económico nacional. Se revelarán datos vitales, como la variación del PIB hasta el tercer trimestre de 2025 y las estadísticas del mercado laboral. Estos insumos serán la base sobre la que los negociadores comenzarán a trabajar para establecer el incremento.

A esto le sigue una sesión clave el jueves 5 de diciembre. En esta fecha, el DANE vuelve a intervenir ante la mesa para comunicar la cifra oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Seguidamente, entidades de alta relevancia, como el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expondrán su análisis sobre la coyuntura macroeconómica. Este día culmina con un hito: la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CPCPSL) presentará formalmente las ofertas de incremento del salario mínimo.

Período de concertación y plazos legales

Una vez se tienen las cifras y las ofertas, las partes de la CPCPSL inician la fase de negociación directa. Entre el 11 y el 15 de diciembre se llevarán a cabo las jornadas de concertación destinadas a alcanzar un acuerdo sobre el aumento. Es importante destacar que el 15 de diciembre es el primer vencimiento legal establecido por la normativa para llegar a la concertación.

En caso de que no haya un consenso en este plazo inicial, se abre un breve período para formalizar las posturas. Del martes 16 al miércoles 17 de diciembre, cada actor de la mesa podrá entregar sus escritos de salvedades, documentos que serán analizados el jueves 18 de diciembre. Si la concertación sigue sin materializarse, se reservan jornadas extraordinarias entre el 19 y el 29 de diciembre. Este lapso permite a los miembros de la CPCPSL debatir el porcentaje de aumento en un esfuerzo final por llegar a un acuerdo.

Fecha límite y definición por decreto

Finalmente, el 30 de diciembre de 2025 marca el último día del proceso. Si la Comisión no logra un acuerdo concertado, el presidente Gustavo Petro asumirá la responsabilidad de fijar el incremento del salario mínimo para 2026 mediante la expedición de un decreto presidencial.

