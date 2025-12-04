En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
AMENAZA DE TRUMP
JEAN CLAUDE BOSSARD
MIGUEL AYALA
CENTRO DEMOCRÁTICO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Qué pasa si no hay acuerdo de aumento en salario mínimo 2026 antes del 15 de diciembre en Colombia?

¿Qué pasa si no hay acuerdo de aumento en salario mínimo 2026 antes del 15 de diciembre en Colombia?

Las posturas de trabajadores y empresarios en la mesa de concertación de este año son opuestas, y llegar a un eventual acuerdo podría ser una difícil tarea. ¿Qué pasa si esto no se logra?

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 4 de dic, 2025
Comparta en:
Salario mínimo en Colombia
La inflación es uno de los factores que más se tienen en cuenta a la hora de calcular el incremento del salario mínimo -
Archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad