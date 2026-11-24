La digitalización del sistema financiero colombiano da un nuevo paso hacia la interoperabilidad. Banco de Bogotá puso en marcha una solución de recaudo a través de Bre-B, diseñada para que las compañías reciban pagos en tiempo real desde cualquier entidad conectada a este ecosistema, optimizando así sus operaciones y la experiencia de sus clientes.

Esta herramienta se implementó inicialmente en alianza con Claro Colombia. Gracias a este desarrollo, los usuarios pueden cancelar sus facturas de Claro Hogar y Claro Móvil escaneando el código QR Bre-B impreso o digital directamente desde la aplicación de su entidad financiera. De este modo, el ciudadano completa la transacción en segundos y sin necesidad de desplazamientos, mientras la compañía recibe los recursos de forma inmediata y agiliza sus procesos internos de conciliación.

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Sobre el alcance de esta innovación, Julián Botero, vicepresidente de Banca Empresas y Gobierno del Banco de Bogotá, destacó que los pagos inmediatos representan una transformación estructural para el sector: "En Banco de Bogotá estamos desarrollando soluciones para que las empresas aprovechen todo el potencial de Bre-B, permitiéndoles recibir pagos en tiempo real, optimizar sus procesos operativos y ofrecer una experiencia más simple a sus clientes. La implementación con Claro demuestra cómo estas capacidades ya generan beneficios concretos para las empresas y los usuarios".



Con un volumen de millones de recibos emitidos mensualmente, Claro Colombia busca reducir la dependencia del efectivo y facilitar el acceso a canales digitales. Al respecto, Jenny Morales Franco, jefe de recaudo digital de la compañía, señaló que incorporar el QR Bre-B brinda una alternativa rápida y segura. Asimismo, precisó que el piloto comenzó con la emisión de 272.000 facturas de Claro Hogar y su masificación inició en noviembre, cubriendo progresivamente a los usuarios de servicios fijos y, posteriormente, a los de telefonía móvil.



La operación cuenta además con el respaldo de GOU Payments como habilitador tecnológico, encargado de conectar los sistemas de facturación de Claro con la infraestructura de pagos inmediatos. Para Isabel Cristina Martínez, presidente de GOU Payments, este proyecto ratifica el objetivo de la firma de consolidarse como un nodo estratégico en el ecosistema transaccional del país para simplificar los modelos de recaudo e impactar a millones de personas y organizaciones.

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Con este despliegue, Banco de Bogotá continúa ampliando su portafolio de soluciones digitales para el sector corporativo, impulsando procesos financieros más ágiles, seguros e integrados en el mercado nacional.

** Esta nota fue construida con información proporcionada por Banco de Bogotá en el marco de un acuerdo comercial.