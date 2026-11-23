Este lunes 23 de noviembre se realiza un nuevo sorteo de la Lotería del Tolima, cuyos jugadores esperan conocer el número y la serie que se llevarán el premio mayor de $3.500 millones, además de los resultados de los premios secos.

La jornada corresponde al sorteo 4197 y está programada para las 10:30 de la noche. La transmisión se realiza a través del canal P&C de Ibagué y la página oficial de Facebook de la Lotería del Tolima.

Plan de premios de la Lotería del Tolima

Premio Mayor: 1 premio de $3.500.000.000

1 premio de $3.500.000.000 Premios Secos:

1 Casa para siempre: $270.000.000 1 Cero kilómetros: $240.000.000 2 Dulima Dorada: $150.000.000 3 El top de la suerte: $60.000.000 4 El tren de la fortuna: $45.000.000 9 Lluvia de oro: $21.000.000 12 La ráfaga millonaria: $15.000.000



Resultado de la Lotería del Tolima hoy, 23 de noviembre

El número ganador del premio mayor y su respectiva serie son:



Número ganador: pendiente de publicación

pendiente de publicación Serie: pendiente de publicación

Una vez finalice la jornada, los participantes podrán verificar los números ganadores y consultar si su billete obtuvo alguno de los premios.

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¿Qué cayó en el último sorteo de la Lotería del Tolima?

El resultado más reciente publicado corresponde al sorteo 4196, realizado el martes 17 de noviembre de 2026. En esa oportunidad, el premio mayor de $3.500 millones fue para el número 7565, de la serie 133.

Los resultados completos pueden consultarse en la página oficial de la entidad.



¿Cómo se juega la Lotería del Tolima?

Para participar, los interesados deben adquirir un billete de la lotería, que está compuesto por tres fracciones. Según la información publicada por la entidad, el billete del sorteo ordinario tiene un costo de $12.000, mientras que cada fracción vale $4.000.

El jugador debe conservar su billete o fracción para verificar los resultados. Para obtener el premio mayor deben coincidir el número y la serie correspondientes al sorteo.

La compra se puede realizar a través de loteros de confianza, distribuidores autorizados, puntos de venta concesionarios y la plataforma virtual de la Lotería del Tolima.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Tolima?

Quienes resulten ganadores deben presentar el billete o la fracción premiada, junto con los documentos exigidos por la entidad.

De acuerdo con las preguntas frecuentes de la Lotería del Tolima, los premios inferiores a $5 millones pueden reclamarse en una agencia distribuidora del país. Para los premios superiores a ese monto se requiere, además del billete o fracción y la copia de la cédula, diligenciar los formatos de identificación de ganadores y verificación de datos.

Si el cobro se realiza directamente ante la entidad, también se solicita el RUT y una cuenta bancaria, pues el pago se efectúa mediante transferencia.

Los premios tienen un plazo de caducidad de un año contado desde la fecha del sorteo. Por eso, es importante verificar el resultado y adelantar el trámite dentro del tiempo establecido.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.