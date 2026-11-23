Los seguidores de Super Astro Luna están atentos este lunes 23 de noviembre de 2026 a un nuevo sorteo de uno de los juegos de azar más particulares de Colombia. A diferencia de otros sorteos de chance, este combina un número de cuatro cifras con uno de los doce signos del zodiaco, una característica que lo ha convertido en una de las apuestas más populares del país.

¿Qué es Super Astro Luna?

Super Astro Luna es la modalidad nocturna del juego nacional Super Astro, un sorteo en el que cada participante debe seleccionar una combinación de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y elegir uno de los doce signos zodiacales. El premio depende de la coincidencia obtenida entre la apuesta registrada y el resultado oficial del día. El juego cuenta con cobertura nacional y puede apostarse en puntos autorizados de comercialización. La mecánica es diferente al chance tradicional. Para participar, el jugador debe:



Escoger un número de cuatro cifras. Seleccionar un signo zodiacal. Definir el valor de la apuesta. Registrar el tiquete en un punto autorizado.

Los signos disponibles son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

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Resultado de Super Astro Luna hoy 23 de noviembre de 2026

Estos son los resultados del sorteo realizado la noche de este lunes:



Número ganador: pendiente de publicación

Signo zodiacal: pendiente de publicación

Los jugadores deben verificar tanto las cuatro cifras como el signo seleccionado al momento de realizar la apuesta, ya que ambos elementos influyen en las distintas categorías de premios del juego. Tenga en cuenta que el horario del sorteo cambia según el día de la semana. De lunes a viernes, la extracción se realiza habitualmente hacia las 10:50 p. m.; los sábados suele efectuarse alrededor de las 10:45 p. m., mientras que los domingos y festivos se adelanta para las 8:30 p. m. Por esta razón, los resultados suelen conocerse pocos minutos después de finalizar la transmisión oficial del sorteo.

¿Cuánto paga Super Astro Luna?

Los premios varían según la cantidad de cifras acertadas y la coincidencia con el signo zodiacal elegido. Entre los pagos de referencia más conocidos se encuentran:

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4 cifras y signo: 5.000 veces lo apostado.

4 cifras sin signo: 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras y signo: 500 veces lo apostado.

2 cifras y signo: 50 veces lo apostado.

Última cifra y signo: 5 veces lo apostado.

Solo signo: 2 veces lo apostado.

Algunas modalidades pueden alcanzar premios equivalentes a 42.000 veces el valor apostado, dependiendo de las condiciones de la jugada.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.