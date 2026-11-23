La apertura de la última semana de noviembre vuelve a concentrar la atención de miles de apostadores en Colombia alrededor de uno de los juegos de apuestas permanentes más consolidados del país: el Chontico Noche. Bajo la supervisión de la Lotería del Valle y su característico lema "Gane tempranito y cobre rapidito", este sorteo cotidiano combina la agilidad de sus resultados diarios con un aporte legal continuo al financiamiento de la salud pública nacional.



Resultados de lunes 23 de noviembre de 2026

A la espera de la extracción oficial de las balotas neumáticas y de la certificación por parte de los delegados y veedores asignados al sorteo, este espacio queda habilitado para incorporar los datos definitivos de la jornada:



Número ganador (4 cifras): 2499

2499 Quinta balota / adicional: 5

¿Cómo funciona el juego y cuáles son los premios?

A diferencia de las loterías tradicionales que circulan mediante billetes preimpresos divididos en fracciones, el Chontico Noche se rige por la modalidad de chance. Este sistema le permite al participante elegir de forma autónoma su propia combinación de cuatro cifras (entre el 0000 y el 9999) y definir el dinero a invertir, con apuestas accesibles que parten desde los $500 pesos en redes autorizadas como Gane, SuperGIROS y Paga Todo.

El valor a recibir se calcula multiplicando el monto apostado según la modalidad acertada:



Superpleno (4 cifras en orden exacto): Paga 4.500 veces lo apostado.

Paga lo apostado. Pleno (3 últimas cifras en orden exacto): Paga 400 veces lo apostado.

Paga lo apostado. La Pata (2 últimas cifras): Paga 50 veces lo apostado.

Paga lo apostado. La Uña (última cifra): Paga 5 veces lo apostado.

¿Qué hacer si gano el premio para reclamarlo?

Si el comprobante de esta noche coincide con el resultado certificado, la normativa vigente para juegos de suerte y azar establece los siguientes pasos obligatorios para efectuar el cobro:



Conservar el tiquete en buen estado: El formulario impreso es un título valor al portador. Debe mantenerse íntegro, legible y sin tachaduras, enmendaduras, roturas ni daños por humedad o calor que impidan la lectura del código de barras. Acreditar mayoría de edad e identidad: Solo pueden reclamar premios personas mayores de 18 años, presentando su cédula de ciudadanía original (o documento de extranjería vigente) junto con el tiquete. Gestionar el pago según el monto:

Premios de baja cuantía: Se pagan de manera inmediata en las cajas habilitadas de la red donde se realizó la apuesta.

Se pagan de manera inmediata en las cajas habilitadas de la red donde se realizó la apuesta. Premios de mayor cuantía: Cuando el valor bruto supera las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), el trámite se adelanta en las sedes administrativas correspondientes, aplicando la retención del 20 % por ganancias ocasionales definida por la DIAN y realizando el desembolso mediante cheque de gerencia o transferencia bancaria.

Horario y canales para ver el resultado

Por tratarse de un día hábil (lunes), el sorteo del Chontico Noche se emite a las 7:00 p. m. a través de la señal en vivo del canal regional Telepacífico, y su registro oficial queda disponible posteriormente en los canales digitales de la Lotería del Valle y en los puntos de venta autorizados.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.