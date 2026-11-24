El precio del dólar en Colombia continúa al alza. De acuerdo con la cotización certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este martes 24 de noviembre quedó establecida en $3.505,92 por cada dólar estadounidense. Esto significa que la moneda extranjera subió $44 frente a la TRM anterior, que se ubicó en $3.461,92 y estuvo vigente entre el sábado 21 y el lunes 23 de noviembre. El incremento equivale a una variación del 1,27 %.

Con esta cotización, quienes necesiten hacer conversiones pueden tomar como referencia que 100 dólares equivalen a $350.592, mientras que 500 dólares representan $1.752.960 y 1.000 dólares corresponden a $3.505.920. El comportamiento de la divisa también refleja un aumento importante frente a semanas anteriores. En comparación con el valor registrado hace siete días, cuando la TRM estaba en $3.316,70, el dólar ha subido $189,22, es decir, un 5,71 %.



¿Cómo se ha comportado el dólar durante la última semana?

El comportamiento de la divisa durante los últimos días muestra una tendencia ascendente, especialmente desde el jueves 19 de noviembre. Estas son las cotizaciones certificadas para cada jornada:



Fecha

TRM del dólar

Martes 17 de noviembre

$3.316,70

Miércoles 18 de noviembre

$3.309,55

Jueves 19 de noviembre

$3.326,96

Viernes 20 de noviembre

$3.415,10

Sábado 21 al lunes 23 de noviembre

$3.461,92

Martes 24 de noviembre

$3.505,92



Precio del dólar en casas de cambio hoy: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena

Además de la tasa oficial, los colombianos que necesitan comprar o vender dólares pueden consultar las cotizaciones de las casas de cambio. Estos establecimientos manejan precios propios, por lo que el valor de la divisa no necesariamente coincide con la TRM. Según las referencias publicadas para este martes 24 de noviembre por el portal Dólar Hoy y los datos recopilados por Semana, estos son algunos valores por ciudad:



Ciudad

Precio de compra

Precio de venta

Bogotá

$3.340

$3.410

Medellín

$3.460

$3.590

Cali

$3.200

$3.400

Cartagena

$3.750

$3.980

Barranquilla*

$3.100

$3.290



¿Por qué es importante consultar el precio de compra y venta?

Cuando una persona acude a una casa de cambio debe tener presente que existen dos cotizaciones. El precio de compra corresponde al valor que el establecimiento paga por los dólares que lleva el cliente, mientras que el precio de venta es el monto que cobra cuando entrega dólares. Por esta razón, antes de cambiar dinero es recomendable comparar las tarifas de varios establecimientos y consultar si existen diferencias por el tipo de billete, la cantidad de divisas o las condiciones de la operación.

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La TRM de $3.505,92 es una referencia oficial para este martes 24 de noviembre, pero no significa que todas las casas de cambio deban comprar o vender dólares a ese precio. Los valores de compra y venta pueden variar según la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones del mercado cambiario.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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