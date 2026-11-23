El sorteo de Dorado Noche de este lunes 23 de noviembre de 2026 está programado para las 10:05 p.m. en Colombia. A esta hora, las cifras correspondientes a la jornada de hoy todavía no están disponibles, por lo que el número ganador y la quinta balota permanecen pendientes de publicación.

Este juego de azar, que hace parte de la oferta de chance en Bogotá y Cundinamarca, entrega un resultado de cuatro cifras acompañado de una quinta balota. Estos datos permiten establecer los aciertos de las diferentes modalidades de apuesta.

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¿Qué se debe tener en cuenta para consultar el resultado?

Dorado Noche contempla apuestas en distintas modalidades, según la cantidad de cifras seleccionadas. Por esta razón, al revisar el resultado es importante tener en cuenta tanto el número de cuatro dígitos como la quinta balota, cuando esta aplique a la modalidad registrada en el tiquete.



El comprobante de la apuesta permite verificar el número elegido y las condiciones bajo las cuales se participa. La comparación debe hacerse con el resultado correspondiente a la fecha y modalidad exactas del sorteo.



En caso de obtener un premio, el participante debe conservar el tiquete original y consultar con el operador autorizado el procedimiento y los documentos requeridos para reclamarlo. Las condiciones pueden variar de acuerdo con el valor del premio.



¿Cómo jugar Dorado Noche?

Seleccione un número: elija cuatro cifras, del 0000 al 9999. Elija la modalidad: puede apostar a cuatro, tres, dos o una cifra. Defina el valor: indique cuánto desea apostar. Registre la apuesta: verifique que los datos estén correctos en el tiquete. Consulte el resultado: compare el número con las cifras del sorteo y conserve el comprobante para reclamar el premio, si corresponde.

¿Cuál es el resultado de Dorado Noche este lunes?

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

El resultado que dejó el sorteo anterior

Mientras se conocen las cifras de este lunes, el último resultado confirmado corresponde al domingo 22 de noviembre. En esa jornada, Dorado Noche dejó el número 5592 y la quinta balota 9.

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De acuerdo con el registro de resultados consultado, estas son las cifras del sorteo anterior:

Número ganador: 5592.

Últimas tres cifras: 592.

Últimas dos cifras: 92.

Quinta balota: 9.

Este resultado corresponde exclusivamente al sorteo del domingo y no debe confundirse con el de la jornada de este lunes.

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