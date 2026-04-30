Banco de Bogotá potencia los pagos digitales con códigos QR para llaves Bre-B

El sector de los pagos digitales en Colombia continúa su evolución hacia la sincronización entre plataformas y en este contexto, el Banco de Bogotá ha anunciado la ampliación de sus capacidades tecnológicas al integrar el uso de códigos QR personalizados con el ecosistema de llaves Bre-B. Esta nueva funcionalidad permite que tanto personas naturales como comercios y trabajadores independientes reciban dinero de forma instantánea y sin las complicaciones asociadas al uso de datáfonos.

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La herramienta se gestiona directamente desde la aplicación móvil o el sitio web del banco, permitiendo a los usuarios crear códigos QR en cuestión de segundos. Entre las características principales de esta actualización se destacan:



Sincronización entre plataformas:

Los códigos permiten recibir transferencias desde cualquier banco o billetera digital del país.



Los códigos permiten recibir transferencias desde cualquier banco o billetera digital del país. Personalización de Cobros:

Es posible generar QR con valores específicos para reducir errores de digitación en el monto o en la llave del receptor.



Es posible generar QR con valores específicos para reducir errores de digitación en el monto o en la llave del receptor. Versatilidad de Formatos:

Los códigos pueden compartirse de forma digital mediante WhatsApp, SMS y redes sociales, o utilizarse en formato impreso para puntos de venta físicos.

Actualmente, la entidad cuenta con 4,8 millones de llaves registradas de personas naturales, quienes reciben un promedio de 1,3 millones de transferencias mensuales.

En cuanto a la gestión empresarial para el segmento corporativo, se ha habilitado la vinculación de múltiples llaves, incluyendo el NIT, correo electrónico, número de celular y códigos de comercio (MID).



Según Jorge Castaño, presidente (e) del Banco de Bogotá, este avance busca que el proceso de recibir pagos sea tan sencillo como el acto mismo de vender, adaptándose a las dinámicas de negocios de todos los tamaños. Con esta implementación, la institución reafirma su compromiso con la modernización financiera y el apoyo al emprendimiento en el territorio nacional.

