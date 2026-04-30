Precio del dólar hoy 30 de abril de 2026: así abrió la Tasa Representativa del Mercado este jueves

El precio del dólar en Colombia hoy, jueves 30 de abril de 2026, quedó definido por la Tasa Representativa del Mercado en 3.621,86 pesos por dólar, según la certificación oficial publicada por la Superintendencia Financiera con base en la información del Banco de la República. La cifra de hoy muestra una variación clara frente al cierre del miércoles 29 de abril, cuando la TRM se ubicó en 3.633,76 pesos.



La diferencia entre ambos días es de -11,90 pesos, lo que equivale a una baja diaria de 0,33 %. El movimiento confirma un ajuste a la baja en el precio del dólar tras la subida registrada el día anterior, cuando la moneda había aumentado 40,59 pesos, es decir, 1,13 %, frente al martes 28 de abril. Si el foco se amplía al comportamiento del precio del dólar en todo abril de 2026, los datos muestran una tendencia descendente moderada. El mes comenzó el martes 1 de abril con una TRM de 3.660,10 pesos. Al cierre de hoy, 30 de abril, la diferencia acumulada es de -38,24 pesos, lo que representa una variación mensual de -1,04 %. En términos simples, el dólar termina abril por debajo del nivel con el que arrancó el mes.

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El promedio mensual de la TRM durante abril se ubicó en 3.617,52 pesos, una cifra muy cercana al valor vigente hoy. Este dato muestra que, aunque hubo días con movimientos marcados, el precio del dólar pasó buena parte del mes alrededor de ese rango. La mediana mensual fue de 3.618,48 pesos.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad

Precio de compra

Precio de venta

Bogotá D.C. $ 3.610 $ 3.670 Medellín $ 3.600 $ 3.730 Cali $ 3.520 $ 3.650 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.620 $ 3.650 Pereira $ 3.730 $ 3.800

¿Qué se espera del dólar para la semana del 27 de abril al 1 de mayo de 2026?

Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66, explicó en Noticias Caracol que "seguimos en un escenario de incertidumbre con un nuevo elemento de peso: la reunión del FOMC del miércoles. La convergencia entre el conflicto energético sin resolución y la decisión de política monetaria más esperada del año crea una semana de bifurcación clara para los mercados".

"En un escenario favorable para las monedas emergentes, la Fed mantiene tasas sin cambios y el Comité adopta un tono optimista respecto la inflación, lo que aliviaría la presión sobre el dólar. Si a eso se suma alguna señal positiva en las negociaciones de paz o una modesta caída del WTI, el COP podría apreciarse. Bajo este escenario, el USD COP podría ceder hacia la zona de 3,500–3,540. En un escenario adverso, la Fed mantiene tasas pero el Comité adopta un tono más hawkish de lo esperado, señalando que el escenario de inflación energética persistente aleja cualquier posibilidad de recorte en el año. Este giro en la comunicación fortalecería al dólar, presionaría las tasas largas al alza y generaría una nueva oleada vendedora sobre emergentes. En ese caso el USD COP podría retornar hacia la zona de 3,650–3,750", agregó el experto.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL