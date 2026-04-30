Panini lanza álbum digital y gratuito del Mundial 2026: ¿cómo funciona?

El estadio El Campín se convirtió en el escenario principal para dar inicio a uno de los rituales más esperados por los aficionados al fútbol: el lanzamiento del álbum Panini para el Mundial 2026. Este evento no es solo un lanzamiento comercial, sino que representa lo que muchos consideran el "primer latido" de la Copa del Mundo, una tradición que se repite cada cuatro años y que en esta ocasión llega a su versión número 15.



Así fue el lanzamiento del álbum Panini para el Mundial 2026

Con más de cinco décadas de historia, Panini ha logrado cautivar a generaciones enteras, manteniendo viva una pasión que une a niños y adultos. Durante la presentación, se destacó el valor emocional de la colección; incluso figuras del fútbol recordaron cómo desde la infancia compartían la ilusión de llenar el álbum, resaltando que para muchos jugadores es un sueño cumplido verse reflejados en una de las láminas oficiales.

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En cuanto a las especificaciones técnicas de esta edición, el álbum cuenta con un total de 112 páginas y una ambiciosa meta de 980 láminas o stickers para completar la colección. Además de los tradicionales escudos y mascotas de las selecciones, la editorial ha decidido retomar una dinámica que fue un éxito en la edición de 2022: los "extra stickers", los cuales vienen insertados de forma aleatoria en los sobres, convirtiéndose en verdaderos tesoros para los coleccionistas.

La innovación también tiene un papel protagonista este año con la apuesta por el álbum digital. En esta plataforma tecnológica, los usuarios no solo podrán coleccionar láminas especiales de todas las selecciones y estadios, sino que tendrán la posibilidad de interactuar más a fondo al escoger su equipo ideal para la cita mundialista.



¿Qué es el álbum Panini digital?

El álbum Panini digital es una plataforma tecnológica presentada por la editorial italiana como una apuesta para los amantes del fútbol en el marco del Mundial 2026. Esta versión funciona como un espacio donde los usuarios pueden coleccionar láminas especiales que incluyen a todas las selecciones participantes y los estadios donde se llevará a cabo el torneo.



Además de la simple recolección de cromos, el álbum digital ofrece una característica interactiva que permite a los coleccionistas escoger su equipo ideal para la cita mundialista. Esta herramienta complementa la experiencia del álbum físico tradicional de 112 páginas, buscando integrar la tecnología en una tradición que ya suma más de cinco décadas.



¿Cuánto cuesta el álbum Panini en Colombia?

Para los interesados en adquirir los productos, se confirmaron los precios oficiales de lanzamiento: el álbum de pasta blanda tiene un costo de 14.900 pesos, mientras que el sobre individual de láminas cuesta 5.000 pesos. Para los coleccionistas más dedicados, la caja de sobres se comercializa por un valor de 520.000 pesos.



A tan solo 42 días de que el balón ruede en el Estadio Azteca de México, el lanzamiento de Panini marca oficialmente el inicio de la cuenta regresiva, calentando los motores de los amantes del fútbol para la cita orbital más importante del deporte.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL