¿Ha intentado retirar en cajeros de Bancolombia y no volvió a recibir billetes de $10.000 pesos? La entidad financiera le confirmó a Noticias Caracol que a partir de la fecha no se encontrarán estos ejemplares en sus cajeros automáticos. Además, explicó la razones.



¿Por qué los cajeros de Bancolombia dejarán de dar billetes de $10.000?

Bancolombia informó que este se trata de una medida que "hace parte de la evolución que venimos realizando en nuestra red de cajeros para ofrecer una experiencia de retiro más eficiente. La menor disponibilidad de billetes de $10.000 en el mercado, sumada a las condiciones en las que algunas de estas piezas llegan a los cajeros y que pueden afectar su procesamiento, nos lleva a priorizar otras denominaciones".

Además, señaló que se encuentra en proceso de incorporar el billete de 100 mil pesos en sus cajeros: "avanzamos en la incorporación del billete de $100.000 para aumentar la capacidad de los equipos y hacer más eficientes los retiros. Esto es, que más personas puedan hacer retiros por cada cajero".



Bancolombia permite el retiro sin contacto en sus cajeros

Meses atrás, Bancolombia que puso en marcha una funcionalidad que permite realizar retiros en efectivo sin necesidad de usar la tarjeta física en los cajeros automáticos. Más de 4.000 cajeros a nivel nacional ya cuentan con esta medida, los cuales utilizan tecnología NFC (Near Field Communication), conocida como comunicación de campo cercano. Con este sistema, lo único que debe hacer es acercar su tarjeta al lector ubicado en el cajero e ingresar su clave para completar la transacción. De esta forma, se elimina la necesidad de introducir el plástico en los cajeros.

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La decisión de esta implementación, señaló Bancolombia en su momento, tiene que ver con la seguridad. Según Bancolombia, el sistema sin contacto contribuye a disminuir algunas de las modalidades de fraude que más se han visto en los cajeros automáticos. Entre ellas se encuentra el skimming, una práctica donde los delincuentes instalan dispositivos para copiar la información almacenada en las tarjetas. Así las cosas, como la operación se realiza mediante una comunicación cifrada de corto alcance y la tarjeta no se inserta físicamente en el cajero, el riesgo de clonación disminuye.



El banco también destacó que este mecanismo reduce la exposición a manipulaciones de las ranuras de los cajeros y evita situaciones en las que el plástico queda retenido dentro del equipo por fallas técnicas o acciones de terceros.



ÁNGELA URREA PARRA

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