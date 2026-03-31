Adiós a las tarjetas físicas de Bancolombia: la entidad anuncia retiros sin contacto en sus cajeros

En un mundo donde la inmediatez y la seguridad digital dictan el ritmo del día a día, la banca física en Colombia está experimentando cambios contínuos. Bancolombia ha anunciado la habilitación de retiros de efectivo sin contacto en su red de cajeros automáticos, una innovación que promete cambiar radicalmente la forma en que los ciudadanos interactúan con sus servicios financieros.



¿Cómo funcionará el retiro sin contacto en cajeros Bancolombia?

Esta evolución se sustenta en la tecnología NFC (Near Field Communication), o comunicación de campo cercano, que permite que los dispositivos se comuniquen entre sí con solo acercarlos. Gracias a este avance, los usuarios ya no tendrán que insertar su plástico en la ranura del cajero; ahora, bastará con acercar la tarjeta al lector e ingresar la clave personal para completar la transacción.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El impacto inicial de esta medida es considerable. Actualmente, más de 4.000 cajeros de la red de Bancolombia ya cuentan con esta funcionalidad operativa. En esta primera etapa, el servicio está disponible para los tarjetahabientes de crédito Visa, un grupo que supera las 983.000 personas en todo el país a través de la entidad.

Sin embargo, este es solo el comienzo de este cambio, pues la entidad financiera ya se encuentra trabajando en la certificación de esta solución para otras franquicias, con el objetivo de extender el beneficio tanto a usuarios de tarjetas de crédito adicionales como a los millones de clientes que manejan tarjetas débito.



Según Bancolombia, uno de los pilares fundamentales de esta actualización es el fortalecimiento de la seguridad. La tecnología sin contacto ataca directamente varios de los métodos de fraude más comunes en los canales físicos. Al eliminar la necesidad de introducir el plástico en el dispositivo, se contribuye significativamente a la mitigación del fraude por clonación, conocido como skimming. Esto se debe a que la operación se realiza mediante una comunicación encriptada de corto alcance, lo que hace casi imposible la interceptación de datos sensibles.



Además, Bancolombia recalca que el retiro sin contacto ofrece otros beneficios de protección crítica:



Menor exposición a manipulaciones físicas: se reduce el riesgo de encontrarse con dispositivos extraños instalados en la ranura de las tarjetas.

Eliminación del riesgo de retención: al no soltar nunca la tarjeta de la mano, el cliente elimina la posibilidad de que el cajero "se trague" el plástico por fallas mecánicas o bloqueos intencionales de terceros.

"Con esta implementación, Bancolombia lleva la experiencia del cajero electrónico a nuevos estándares, consolidando su apuesta por la innovación, la seguridad y la evolución constante de la experiencia de sus clientes", agregó el banco.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL