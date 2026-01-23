Bancolombia confirmó suspensión temporal por mantenimiento: fecha y hora exacta

Las plataformas digitales de las entidades financieras se han convertido en una herramienta central para millones de personas en Colombia. A través de aplicaciones móviles y canales virtuales, los usuarios realizan pagos, transferencias, consultas de productos financieros e incluso inversiones, sin necesidad de acudir a una oficina física. Esta dependencia hace que el correcto funcionamiento de los sistemas sea clave para la operación diaria tanto de personas naturales como de empresas.

Es por eso que Bancolombia, alineado en "realizar un mantenimiento de rutina a sus canales", informó que a finales de enero de 2026 llevará a cabo labores técnicas en su infraestructura tecnológica. La entidad aseguró que se trata de un procedimiento rutinario que busca garantizar el funcionamiento de sus canales y que se ejecutará en un horario de baja actividad para reducir el impacto en los usuarios. Estos procesos suelen programarse con antelación y comunicarse a los clientes para que puedan organizar sus operaciones financieras sin contratiempos.



Bancolombia confirmó mantenimiento de sus canales en enero 2026

La entidad financiera Bancolombia comunicó a sus clientes que durante la madrugada del domingo 25 de enero de 2026 se llevará a cabo una intervención técnica en su infraestructura tecnológica. El mantenimiento está previsto entre las 3:00 a. m. y las 7:00 a. m., un periodo de cuatro horas en el que el acceso a la aplicación móvil y a otros servicios digitales presentará interrupciones parciales o totales.

De acuerdo con la información divulgada por el banco a través de sus canales oficiales, la suspensión responde a la necesidad de realizar ajustes internos en los sistemas que soportan las operaciones digitales. Estas labores, según la entidad, son necesarias para garantizar la continuidad del servicio y disminuir la probabilidad de fallas futuras que puedan afectar a un mayor número de usuarios.



Bancolombia explicó que, aunque los canales digitales estarán en proceso de mantenimiento, varios servicios continuarán funcionando. En ese lapso, los clientes podrán realizar transferencias a cuentas Bancolombia inscritas por montos de hasta 30 millones de pesos y a cuentas no inscritas hasta por 3 millones de pesos. Asimismo, será posible pagar con tarjetas físicas en establecimientos comerciales y retirar dinero en cajeros automáticos.



La entidad insistió en que el mantenimiento se realizará precisamente en horas de la madrugada para disminuir el impacto sobre los usuarios. Sin embargo, reconoció que algunos clientes podrían verse afectados, especialmente aquellos que cuentan con transacciones programadas de manera automática, como pagos recurrentes, transferencias periódicas o movimientos asociados a productos de inversión digital.

"Este domingo 25 de enero, entre las 3:00 a.m. y las 7:00 a.m., Bancolombia estará realizando un mantenimiento de rutina a sus canales. Este proceso no representa fallas en los sistemas. Se realizará justamente en horas de la madrugada para reducir el impacto en los clientes, dado que es el periodo de más baja transaccionalidad", informó la entidad en un comunicado.



Recomendaciones para los usuarios Bancolombia

Bancolombia recomendó a sus clientes planificar con anticipación sus transacciones digitales. Esto incluye programar pagos, transferencias y consultas antes de la hora de suspensión. También se sugiere evitar realizar operaciones urgentes durante el intervalo de mantenimiento, para prevenir contratiempos. La entidad recordó que realizar múltiples intentos de ingreso a la aplicación durante el mantenimiento puede generar bloqueos temporales en la cuenta. Por ello, se aconseja esperar a que finalice el proceso antes de volver a utilizar la plataforma. Además, se recomienda mantener la aplicación actualizada. Las versiones más recientes suelen incluir mejoras técnicas que contribuyen a una mejor experiencia de uso.

Aunque la suspensión está programada en una franja horaria de bajo uso, algunos usuarios pueden verse afectados si tienen transacciones programadas para ese momento. Por ejemplo, pagos automáticos, transferencias recurrentes o inversiones digitales que dependan del acceso a la aplicación. En estos casos, es importante revisar las configuraciones de cada producto financiero y, si es necesario, reprogramar las operaciones para evitar inconvenientes. Bancolombia reiteró que la medida busca prevenir interrupciones mayores y garantizar mayor estabilidad en el futuro.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

