Bancolombia anuncia cambio en los horarios de sus oficinas en Bogotá y otras ciudades de Colombia

Bancolombia, uno de los bancos con mayor cobertura en Colombia, anunció el cambio en los horarios de varias de sus oficinas. Las nuevas jornadas iniciaron este 6 de octubre de 2025. Este cambio, aunque aparentemente logístico, responde a una serie de factores que van desde la evolución en los hábitos de los clientes hasta las nuevas dinámicas laborales que rigen en Colombia. Y como suele suceder en estos casos, la noticia genera preguntas entre quienes aún dependen de la atención presencial para realizar sus trámites bancarios.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por Bancolombia, los nuevos horarios de atención se distribuyen de la siguiente manera:



En Bogotá: las oficinas abrirán de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

En el resto del país: el horario será de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

Sábados: las sucursales que operan ese día seguirán funcionando, pero con jornada reducida, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Además, se aclara que algunas oficinas mantendrán jornada continua, mientras que otras cerrarán al mediodía, dependiendo del tipo de sede y su ubicación. Este ajuste representa una reducción respecto a los horarios anteriores, que en algunas oficinas se extendían hasta las 5:00 p. m. entre semana y hasta las 3:00 p. m. los sábados. La decisión, según Bancolombia, busca mejorar la organización interna y adaptarse a las necesidades reales de los clientes.



¿Cómo serán los horarios en las oficinas de Bancolombia?

Noticias Caracol le comparte cuáles oficinas cambiaron sus horarios de atención en Bogotá y otras ciudades:



Sucursal Horario lunes a viernes Horario sábado Ciudad kennedy 09:00 - 16:00 09:00 - 13:00 Bosa 09:00 - 16:00 09:00 - 13:00 Plaza de las Américas 09:00 - 16:00 09:00 - 13:00 Mosquera 09:00 - 16:00 09:00 - 13:00 Centro Mayor 09:00 - 16:00 09:00 - 13:00 Unicentro Bogotá 09:00 - 16:00 09:00 - 13:00 Galerías 09:00 - 16:00 09:00 - 13:00 Centro Suba 09:00 - 16:00 09:00 - 13:00 Fontibón 09:00 - 16:00 09:00 - 13:00 Mall Plaza NQS 09:00 - 16:00 09:00 - 13:00 Paseo Villa del Río 09:00 - 16:00 09:00 - 13:00 Fusagasugá 09:00 - 16:00 09:00 - 13:00 La Gran Estación 09:00 - 16:00 09:00 - 13:00 C.C. Hayuelos 09:00 - 16:00 09:00 - 13:00 Diver Plaza 09:00 - 16:00 09:00 - 13:00 Mercurio Plaza 09:00 - 16:00 09:00 - 13:00 Plaza Imperial Suba 09:00 - 16:00 09:00 - 13:00 Venecia 09:00 - 16:00 09:00 - 13:00 C.C. Palatino 09:00 - 16:00 09:00 - 13:00 Parque La Colina 09:00 - 16:00 09:00 - 13:00 Plaza Claro 09:00 - 16:00 09:00 - 13:00 Titán Plaza 09:00 - 16:00 09:00 - 13:00 Valvanera 09:00 - 16:00 09:00 - 13:00 Portal de la 80 09:00 - 16:00 09:00 - 13:00 C.C. Fontanar 09:00 - 16:00 09:00 - 13:00 Metrópolis 09:00 - 16:00 09:00 - 13:00 C.C. Santafé 09:00 - 16:00 09:00 - 13:00 20 de Julio 09:00 - 16:00 09:00 - 13:00

Sucursales sin cambio de horario

Sucursal Horario lunes a viernes Quinta Camacho 09:00 - 16:00 Carrera Octava 09:00 - 16:00 Centro Internacional 09:00 - 16:00 Antiguo Country 09:00 - 16:00 Polo Club 09:00 - 16:00 Barrio 7 de Agosto 09:00 - 16:00 Calle Once 09:00 - 16:00 Centro 93 09:00 - 16:00 Plaza España 09:00 - 16:00 Puente Largo 09:00 - 16:00 Puente Aranda 09:00 - 16:00 Avenida Chile 09:00 - 16:00 Las Ferias 09:00 - 16:00 Calle 140 09:00 - 16:00 Carrera Décima 09:00 - 16:00 Calle 122 09:00 - 16:00 Bulevar 09:00 - 16:00 Altavista Usme 09:00 - 16:00 Multiplaza Drive 09:00 - 16:00 Avenida Sexta Bogotá 09:00 - 16:00 Mercantil 09:00 - 16:00 Funza 09:00 - 16:00 Avenida 82 09:00 - 16:00 Toberín 09:00 - 16:00 Ciudad Salitre 09:00 - 16:00 Teleport 09:00 - 16:00 Chapinero 09:00 - 16:00 Calle 57 09:00 - 16:00 Centro Financiero 09:00 - 16:00 Quirigua 09:00 - 16:00 El CAN 09:00 - 16:00 Avenida 19 09:00 - 16:00 La Soledad Bogotá 09:00 - 16:00 Edificio 9211 09:00 - 16:00 Santa Bárbara de Usaquén 09:00 - 16:00 Avenida Pepe Sierra 09:00 - 16:00 Marly 09:00 - 16:00 Centro Industrial 09:00 - 16:00 Milenio Plaza 09:00 - 16:00 Montevideo 09:00 - 16:00 Centro Distrital 09:00 - 16:00 Soacha 09:00 - 16:00 Éxito Country 09:00 - 16:00 Barrio Ricaurte 09:00 - 16:00 Barrio Restrepo 09:00 - 16:00 Dorado Plaza 09:00 - 16:00 Trinidad Galán 09:00 - 16:00 Barrio Santander 09:00 - 16:00 Modelia 09:00 - 16:00 Paralelo 108 09:00 - 16:00 Autopista 98 09:00 - 16:00 World Trade Center 09:00 - 16:00 Terminal de Carga Internacional 09:00 - 16:00 Cajicá 09:00 - 16:00 Chía 09:00 - 16:00 Facatativá 09:00 - 16:00 Madrid 09:00 - 16:00 Anapoima 09:00 - 16:00 Villeta 09:00 - 16:00 La Carolina Unicentro 09:00 - 16:00 Centro Comercial Andino 09:00 - 16:00 Normandía 09:00 - 16:00 UGI 09:00 - 16:00 Avenida 127 09:00 - 16:00 Calle 80 09:00 - 16:00 Bancolombia Universidad Javeriana 09:00 - 16:00 Cedro Bolívar 09:00 - 16:00 Chico 94 09:00 - 16:00 Bella Suiza 09:00 - 16:00 La Porciúncula 09:00 - 16:00 Park Way 09:00 - 16:00 Barrio Santa Lucía 09:00 - 16:00 Floresta 09:00 - 16:00 Contador 09:00 - 16:00 Hotel Tequendama 09:00 - 16:00 Calle 79 09:00 - 16:00 Calle 100 09:00 - 16:00 La Mesa 09:00 - 16:00 Bazar Alsacia 09:00 - 16:00 Sabana Norte Chía 09:00 - 16:00 Ciudadela Empresarial Calle 26 09:00 - 16:00 North Point 09:00 - 16:00 Edificio 8111 Asesoría 09:00 - 16:00

Sucursales con Horario Especial (lunes a viernes 08:00 - 15:00)

Sucursal Horario lunes a viernes Corabastos 08:00 - 15:00 Guasca 08:00 - 15:00 La Calera 08:00 - 15:00 Siberia 08:00 - 15:00 Zipaquirá 08:00 - 15:00 Sesquilé 08:00 - 15:00 Tocancipá 08:00 - 15:00 Pacho 08:00 - 15:00 Tabio 08:00 - 15:00 Tenjo 08:00 - 15:00 Subachoque 08:00 - 15:00 Ubaté 08:00 - 15:00 Guachetá 08:00 - 15:00 Villapinzón 08:00 - 15:00 Cota 08:00 - 15:00 Sopó 08:00 - 15:00 El Rosal 08:00 - 15:00

¿Por qué se cambiaron los horarios de las oficinas Bancolombia?

La modificación de los horarios no es una medida aislada. Bancolombia ha explicado que responde a dos grandes factores:



Cambios en el comportamiento de los clientes: cada vez más usuarios realizan sus transacciones a través de canales digitales, lo que ha reducido la necesidad de acudir presencialmente a una oficina. Esta tendencia se ha consolidado en los últimos años, especialmente después de la pandemia, cuando el uso de aplicaciones móviles, cajeros automáticos y corresponsales bancarios se volvió más frecuente.

cada vez más usuarios realizan sus transacciones a través de canales digitales, lo que ha reducido la necesidad de acudir presencialmente a una oficina. Esta tendencia se ha consolidado en los últimos años, especialmente después de la pandemia, cuando el uso de aplicaciones móviles, cajeros automáticos y corresponsales bancarios se volvió más frecuente. Nuevas dinámicas laborales: la entidad también ha mencionado que la decisión está relacionada con la reforma laboral y la reducción progresiva de la jornada semanal, que pasó de 48 a 42 horas entre 2023 y 2026. Este cambio ha obligado a muchas empresas, incluyendo las del sector financiero, a reorganizar sus turnos de trabajo para cumplir con la legislación vigente sin afectar la atención al público.

Desde una perspectiva práctica, el nuevo horario implica que quienes acostumbraban acudir a las oficinas después de las 5:00 p. m. deberán reorganizar sus rutinas. Esto puede representar un reto para quienes trabajan en jornada completa y solo disponen de tiempo en las tardes. Sin embargo, Bancolombia ha reiterado que mantiene una amplia oferta de canales digitales, incluyendo:



App Mi Bancolombia

Sucursal Virtual Personas

Cajeros automáticos multifuncionales

Corresponsales bancarios

Línea telefónica de atención

Aunque el comunicado oficial se enfoca en los beneficios para los clientes, también es importante considerar el impacto en los colaboradores del banco. La reducción de la jornada laboral implica una reorganización interna que puede mejorar la calidad de vida de los empleados, al permitirles cumplir con la ley sin incurrir en horas extras o recargos nocturnos. Este aspecto ha sido mencionado por voceros de la entidad, quienes han indicado que el ajuste busca también adaptar los turnos del personal a las nuevas normas laborales, en línea con la Ley 2101 de 2021.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL