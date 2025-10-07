Bancolombia anuncia cambio en los horarios de sus oficinas en Bogotá y otras ciudades de Colombia

Publicidad
Bancolombia, uno de los bancos con mayor cobertura en Colombia, anunció el cambio en los horarios de varias de sus oficinas. Las nuevas jornadas iniciaron este 6 de octubre de 2025. Este cambio, aunque aparentemente logístico, responde a una serie de factores que van desde la evolución en los hábitos de los clientes hasta las nuevas dinámicas laborales que rigen en Colombia. Y como suele suceder en estos casos, la noticia genera preguntas entre quienes aún dependen de la atención presencial para realizar sus trámites bancarios.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido por Bancolombia, los nuevos horarios de atención se distribuyen de la siguiente manera:
Además, se aclara que algunas oficinas mantendrán jornada continua, mientras que otras cerrarán al mediodía, dependiendo del tipo de sede y su ubicación. Este ajuste representa una reducción respecto a los horarios anteriores, que en algunas oficinas se extendían hasta las 5:00 p. m. entre semana y hasta las 3:00 p. m. los sábados. La decisión, según Bancolombia, busca mejorar la organización interna y adaptarse a las necesidades reales de los clientes.
Noticias Caracol le comparte cuáles oficinas cambiaron sus horarios de atención en Bogotá y otras ciudades:
|Sucursal
|Horario lunes a viernes
|Horario sábado
|Ciudad kennedy
|09:00 - 16:00
|09:00 - 13:00
|Bosa
|09:00 - 16:00
|09:00 - 13:00
|Plaza de las Américas
|09:00 - 16:00
|09:00 - 13:00
|Mosquera
|09:00 - 16:00
|09:00 - 13:00
|Centro Mayor
|09:00 - 16:00
|09:00 - 13:00
|Unicentro Bogotá
|09:00 - 16:00
|09:00 - 13:00
|Galerías
|09:00 - 16:00
|09:00 - 13:00
|Centro Suba
|09:00 - 16:00
|09:00 - 13:00
|Fontibón
|09:00 - 16:00
|09:00 - 13:00
|Mall Plaza NQS
|09:00 - 16:00
|09:00 - 13:00
|Paseo Villa del Río
|09:00 - 16:00
|09:00 - 13:00
|Fusagasugá
|09:00 - 16:00
|09:00 - 13:00
|La Gran Estación
|09:00 - 16:00
|09:00 - 13:00
|C.C. Hayuelos
|09:00 - 16:00
|09:00 - 13:00
|Diver Plaza
|09:00 - 16:00
|09:00 - 13:00
|Mercurio Plaza
|09:00 - 16:00
|09:00 - 13:00
|Plaza Imperial Suba
|09:00 - 16:00
|09:00 - 13:00
|Venecia
|09:00 - 16:00
|09:00 - 13:00
|C.C. Palatino
|09:00 - 16:00
|09:00 - 13:00
|Parque La Colina
|09:00 - 16:00
|09:00 - 13:00
|Plaza Claro
|09:00 - 16:00
|09:00 - 13:00
|Titán Plaza
|09:00 - 16:00
|09:00 - 13:00
|Valvanera
|09:00 - 16:00
|09:00 - 13:00
|Portal de la 80
|09:00 - 16:00
|09:00 - 13:00
|C.C. Fontanar
|09:00 - 16:00
|09:00 - 13:00
|Metrópolis
|09:00 - 16:00
|09:00 - 13:00
|C.C. Santafé
|09:00 - 16:00
|09:00 - 13:00
|20 de Julio
|09:00 - 16:00
|09:00 - 13:00
|Sucursal
|Horario lunes a viernes
|Quinta Camacho
|09:00 - 16:00
|Carrera Octava
|09:00 - 16:00
|Centro Internacional
|09:00 - 16:00
|Antiguo Country
|09:00 - 16:00
|Polo Club
|09:00 - 16:00
|Barrio 7 de Agosto
|09:00 - 16:00
|Calle Once
|09:00 - 16:00
|Centro 93
|09:00 - 16:00
|Plaza España
|09:00 - 16:00
|Puente Largo
|09:00 - 16:00
|Puente Aranda
|09:00 - 16:00
|Avenida Chile
|09:00 - 16:00
|Las Ferias
|09:00 - 16:00
|Calle 140
|09:00 - 16:00
|Carrera Décima
|09:00 - 16:00
|Calle 122
|09:00 - 16:00
|Bulevar
|09:00 - 16:00
|Altavista Usme
|09:00 - 16:00
|Multiplaza Drive
|09:00 - 16:00
|Avenida Sexta Bogotá
|09:00 - 16:00
|Mercantil
|09:00 - 16:00
|Funza
|09:00 - 16:00
|Avenida 82
|09:00 - 16:00
|Toberín
|09:00 - 16:00
|Ciudad Salitre
|09:00 - 16:00
|Teleport
|09:00 - 16:00
|Chapinero
|09:00 - 16:00
|Calle 57
|09:00 - 16:00
|Centro Financiero
|09:00 - 16:00
|Quirigua
|09:00 - 16:00
|El CAN
|09:00 - 16:00
|Avenida 19
|09:00 - 16:00
|La Soledad Bogotá
|09:00 - 16:00
|Edificio 9211
|09:00 - 16:00
|Santa Bárbara de Usaquén
|09:00 - 16:00
|Avenida Pepe Sierra
|09:00 - 16:00
|Marly
|09:00 - 16:00
|Centro Industrial
|09:00 - 16:00
|Milenio Plaza
|09:00 - 16:00
|Montevideo
|09:00 - 16:00
|Centro Distrital
|09:00 - 16:00
|Soacha
|09:00 - 16:00
|Éxito Country
|09:00 - 16:00
|Barrio Ricaurte
|09:00 - 16:00
|Barrio Restrepo
|09:00 - 16:00
|Dorado Plaza
|09:00 - 16:00
|Trinidad Galán
|09:00 - 16:00
|Barrio Santander
|09:00 - 16:00
|Modelia
|09:00 - 16:00
|Paralelo 108
|09:00 - 16:00
|Autopista 98
|09:00 - 16:00
|World Trade Center
|09:00 - 16:00
|Terminal de Carga Internacional
|09:00 - 16:00
|Cajicá
|09:00 - 16:00
|Chía
|09:00 - 16:00
|Facatativá
|09:00 - 16:00
|Madrid
|09:00 - 16:00
|Anapoima
|09:00 - 16:00
|Villeta
|09:00 - 16:00
|La Carolina Unicentro
|09:00 - 16:00
|Centro Comercial Andino
|09:00 - 16:00
|Normandía
|09:00 - 16:00
|UGI
|09:00 - 16:00
|Avenida 127
|09:00 - 16:00
|Calle 80
|09:00 - 16:00
|Bancolombia Universidad Javeriana
|09:00 - 16:00
|Cedro Bolívar
|09:00 - 16:00
|Chico 94
|09:00 - 16:00
|Bella Suiza
|09:00 - 16:00
|La Porciúncula
|09:00 - 16:00
|Park Way
|09:00 - 16:00
|Barrio Santa Lucía
|09:00 - 16:00
|Floresta
|09:00 - 16:00
|Contador
|09:00 - 16:00
|Hotel Tequendama
|09:00 - 16:00
|Calle 79
|09:00 - 16:00
|Calle 100
|09:00 - 16:00
|La Mesa
|09:00 - 16:00
|Bazar Alsacia
|09:00 - 16:00
|Sabana Norte Chía
|09:00 - 16:00
|Ciudadela Empresarial Calle 26
|09:00 - 16:00
|North Point
|09:00 - 16:00
|Edificio 8111 Asesoría
|09:00 - 16:00
|Sucursal
|Horario lunes a viernes
|Corabastos
|08:00 - 15:00
|Guasca
|08:00 - 15:00
|La Calera
|08:00 - 15:00
|Siberia
|08:00 - 15:00
|Zipaquirá
|08:00 - 15:00
|Sesquilé
|08:00 - 15:00
|Tocancipá
|08:00 - 15:00
|Pacho
|08:00 - 15:00
|Tabio
|08:00 - 15:00
|Tenjo
|08:00 - 15:00
|Subachoque
|08:00 - 15:00
|Ubaté
|08:00 - 15:00
|Guachetá
|08:00 - 15:00
|Villapinzón
|08:00 - 15:00
|Cota
|08:00 - 15:00
|Sopó
|08:00 - 15:00
|El Rosal
|08:00 - 15:00
La modificación de los horarios no es una medida aislada. Bancolombia ha explicado que responde a dos grandes factores:
Desde una perspectiva práctica, el nuevo horario implica que quienes acostumbraban acudir a las oficinas después de las 5:00 p. m. deberán reorganizar sus rutinas. Esto puede representar un reto para quienes trabajan en jornada completa y solo disponen de tiempo en las tardes. Sin embargo, Bancolombia ha reiterado que mantiene una amplia oferta de canales digitales, incluyendo:
Aunque el comunicado oficial se enfoca en los beneficios para los clientes, también es importante considerar el impacto en los colaboradores del banco. La reducción de la jornada laboral implica una reorganización interna que puede mejorar la calidad de vida de los empleados, al permitirles cumplir con la ley sin incurrir en horas extras o recargos nocturnos. Este aspecto ha sido mencionado por voceros de la entidad, quienes han indicado que el ajuste busca también adaptar los turnos del personal a las nuevas normas laborales, en línea con la Ley 2101 de 2021.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL