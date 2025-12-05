Último plazo para pagar cuarta cuota del impuesto predial vence este viernes: evite sanciones

La Secretaría de Hacienda de Bogotá advirtió que hoy, 5 de diciembre de 2025, se cumple el plazo final para pagar la cuarta cuota del impuesto predial, la última correspondiente a 2025. El llamado fue directamente a los contribuyentes que se registraron en el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC), una herramienta que busca dar alternativas de organización financiera a los contribuyentes durante el año.

La entidad informó que 27.797 propietarios en Bogotá optaron por hacer uso del SPAC durante 2025. El sistema permite dividir el valor total del impuesto en cuatro pagos iguales distribuidos a lo largo del año, siempre y cuando se sigan los plazos definidos por la entidad. De acuerdo con Hacienda, el mecanismo ha tenido acogida particularmente entre ciudadanos que prefieren distribuir sus obligaciones tributarias y evitar el pago de una suma global en una sola fecha.

"Es importante que los ciudadanos que se hayan acogido al pago por cuotas del impuesto predial realicen el pago de su cuarta cuota antes del próximo viernes, 5 de diciembre. De lo contrario, deberán cancelar las cuotas acumuladas más los intereses generados por el no pago oportuno", señaló Ana María Cadena, secretaria de Hacienda. La funcionaria añadió que la notificación busca evitar que los ciudadanos enfrenten costos adicionales que pueden evitar mediante el pago oportuno.



¿Cómo pagar la última cuota del impuesto predial?

Para realizar el trámite, los contribuyentes deben ingresar a la Oficina Virtual de la Secretaría Distrital de Hacienda, un portal dispuesto para consultas y pagos sin necesidad de atención presencial. En la plataforma es necesario dirigirse a la opción Consultas/Obligaciones pendientes/Cupones, desde donde se puede generar el documento correspondiente a la última cuota.



La entidad recomienda activar las ventanas emergentes del navegador antes de iniciar el proceso, ya que el sistema utiliza este tipo de ventanas para mostrar los comprobantes. Sin esta habilitación, el cupón podría no descargarse correctamente. Una vez obtenido el documento, las personas pueden realizar el pago de dos maneras:



En línea, mediante PSE, desde la misma Oficina Virtual.

mediante PSE, desde la misma Oficina Virtual. De manera presencial, en las entidades financieras autorizadas, presentando el cupón en formato impreso.

Según la Secretaría de Hacienda, el uso de los servicios digitales ha aumentado en los últimos años y hoy es el principal canal para realizar pagos del predial y otros tributos del Distrito.



Ventajas del sistema de pagos por cuotas del impuesto predial

Aunque finalizar el año exige a los contribuyentes cumplir con el último plazo, la administración reiteró que el SPAC se mantiene como una opción válida para quienes buscan distribuir sus pagos sin generar intereses ni sanciones. Entre los beneficios que destaca la Secretaría se encuentran:



Dividir el impuesto en cuatro cuotas de igual valor.

Evitar cargos adicionales siempre que se respeten las fechas del calendario.

Realizar todo el proceso de forma digital, lo que reduce desplazamientos y tiempos de atención.

El Distrito señaló en varias oportunidades que la posibilidad de acceder a pagos fraccionados facilita la planeación financiera de los hogares, especialmente para quienes deben asumir varios gastos al inicio o cierre de cada año.



Canales oficiales de atención para dudas sobre el impuesto predial

Para resolver dudas o recibir orientación sobre el proceso de pago, la Secretaría Distrital de Hacienda mantiene activos sus canales oficiales:



Sitio web institucional.

Servicios virtuales de atención.

Puntos de Atención Especializada en Usaquén y en el centro comercial Plaza de las Américas.

Red CADE de Bogotá, distribuida en ocho puntos de la ciudad.

La entidad recordó que estos espacios están disponibles para orientar a los ciudadanos sobre el predial, el SPAC y otros trámites tributarios.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co