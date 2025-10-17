¿Cuánto paga un CDT de Bancolombia por invertir $5 millones en octubre de 2025? Tasas y plazos

El Certificado de Depósito a Término (CDT) es un instrumento financiero utilizado por personas naturales y jurídicas para depositar una suma de dinero en una entidad bancaria durante un periodo determinado, a cambio de una tasa de interés previamente pactada. Este producto se caracteriza por ofrecer rentabilidad fija, teniendo en cuenta que permite conocer desde el inicio el monto exacto que se recibirá al vencimiento del plazo.

Una de las principales ventajas del CDT es la seguridad que ofrece frente a otros mecanismos de inversión. Al tratarse de una operación respaldada por una entidad financiera regulada, el capital depositado está protegido, y los rendimientos no están sujetos a la volatilidad del mercado. Además, el CDT permite planificar el ahorro o la inversión con base en objetivos de corto, mediano o largo plazo, según las necesidades del titular.

Otra característica relevante es la posibilidad de elegir entre diferentes modalidades de CDT, que se ajustan a las preferencias del cliente en cuanto a plazo, forma de pago de intereses y canal de apertura. En Colombia, los Certificados de Depósito a Término están cubiertos por el seguro de depósitos de Fogafín, lo que añade un nivel adicional de protección al capital invertido. Es producto lo ofrecen entidades financieras como Davivienda, Scotiabank Colpatria, Banco de Bogotá, Nu, Bancolombia, entre otros.



¿Qué tipos de CDT ofrece Bancolombia?

Bancolombia dispone de varias modalidades de CDT, cada una con características específicas en cuanto a operatividad, acceso y rentabilidad. A continuación, le detallamos las principales opciones disponibles:



CDT físico

Este tipo de CDT se formaliza mediante un documento impreso que certifica la inversión realizada. El cliente debe acudir a una oficina de Bancolombia para realizar la apertura, definir el monto, el plazo y la forma de pago de los intereses. Al finalizar el periodo pactado, el capital y los intereses se entregan al titular según las condiciones acordadas.



CDT desmaterializado

El CDT desmaterializado se gestiona de manera electrónica, sin necesidad de emitir un documento físico. Esta modalidad permite mayor agilidad en la apertura y administración del producto, ya que se realiza a través de los canales digitales del banco. El cliente recibe una constancia electrónica que acredita la titularidad del depósito, y los pagos se efectúan directamente en la cuenta asociada.



Inversión Virtual

La inversión virtual es una alternativa que Bancolombia ofrece como complemento a los CDT tradicionales. Este producto se contrata exclusivamente a través de los canales digitales del banco, como la aplicación móvil o la sucursal virtual. El monto mínimo de inversión es de $500.000, y el plazo puede variar entre 30 días y 5 años. Una característica de la inversión virtual es que no genera cobro del impuesto 4x1000, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la entidad. Además, los intereses y el capital se abonan automáticamente a la cuenta de ahorros o corriente desde la cual se realizó la inversión. Según datos disponibles, este producto puede ofrecer tasas más altas que los CDT físicos o desmaterializados.



Tasas de interés en los CDT de Bancolombia

Recuerde que las tasas de interés dependen de la cantidad que elija invertir y el plazo pactado al momento de abrir este producto. Estas son las tasas para octubre de 2025:



CDT físico

Monto Invertido 30 días* 60 días 90 días 120 días 180 días 240 días 360 días > 540 días $1.000.000 hasta $9.999.999 0,10% 0,15% 6,80% 7,35% 7,60% 7,60% 7,50% 7,35% $10.000.000 hasta $49.999.999 0,10% 0,15% 7,90% 8,05% 8,25% 8,20% 8,10% 7,90% $50.000.000 hasta $199.999.999 0,10% 0,15% 7,95% 8,10% 8,30% 8,25% 8,15% 7,95% $200.000.000 hasta $499.999.999 0,10% 0,15% 8,00% 8,15% 8,35% 8,30% 8,20% 8,00% $500.000.000 hasta $5.000.000.000 0,10% 0,15% 8,05% 8,20% 8,40% 8,35% 8,25% 8,05%

Inversión Virtual Bancolombia

Monto / Plazo 30-59 días 60-89 días 90-119 días 120-149 días 150-179 días 180-239 días 240-359 días 360-539 días 540-719 días 720-1079 días 1080-1439 días 1440-1799 días $500.000 hasta $4.999.999 8.25% 8.35% 8.55% 8.65% 8.85% 8.95% 8.85% 8.85% 8.40% 7.80% 7.80% 7.80% $5.000.000 hasta $19.999.999 8.25% 8.35% 8.55% 8.65% 8.85% 8.95% 8.85% 8.85% 8.50% 7.85% 7.85% 7.85% $20.000.000 hasta $49.999.999 8.35% 8.45% 8.65% 8.75% 8.95% 9.05% 8.95% 8.95% 8.60% 7.90% 7.90% 7.90% $50.000.000 hasta $199.999.999 8.45% 8.55% 8.75% 8.85% 9.05% 9.10% 9.00% 9.00% 8.70% 7.95% 7.95% 7.95% $200.000.000 hasta $499.999.999 8.45% 8.55% 8.75% 8.85% 9.05% 9.10% 9.00% 9.00% 8.70% 7.95% 7.95% 7.95% $500.000.000 hasta $999.999.999 8.55% 8.65% 8.85% 8.95% 9.15% 9.20% 9.10% 9.10% 8.80% 8.00% 8.00% 8.00% $1.000.000.000 hasta $4.999.999.999 8.55% 8.65% 8.85% 8.95% 9.15% 9.20% 9.10% 9.10% 8.80% 8.00% 8.00% 8.00% Mayor a $5.000.000.000 8.55% 8.65% 8.85% 8.95% 9.15% 9.20% 9.10% 9.10% 8.80% 8.00% 8.00% 8.00%

Recuerde que estos valores son aproximados y pueden variar según las condiciones del mercado y las políticas internas del banco. Es importante tener en cuenta que los intereses generados están sujetos a retención en la fuente, lo que puede afectar el rendimiento neto recibido por el inversionista. En el caso de la inversión virtual, Bancolombia ofrece tasas más elevadas para el mismo monto y plazo. Por ejemplo, para una inversión de $5 millones a 360 días, la tasa efectiva anual puede alcanzar el 8,85 %, lo que se traduce en una ganancia bruta de aproximadamente $477.500.



¿Cuánto le paga Bancolombia por un CDT de $5 millones?

En Noticias Caracol tomaremos como referencia el CDT físico y la Inversión Virtual Bancolombia, con plazos de 120, 240, 360, 540 y 720 días. No olvide que el CDT físico cuenta con plazos de hasta 540 días:



CDT físico

Plazo: 120 días

Tasa efectiva anual: 6.80%

Total más ganancias: $5.114.830,98

Plazo: 240 días

Tasa efectiva anual: 7.60%

Total más ganancias: $5.240.219,13

Plazo: 360 días

Tasa efectiva anual: 7.50%

Total más ganancias: $5.360.000

Plazo: 540 días

Tasa efectiva anual: 7.35%

Total más ganancias: $5.538.808,10

Inversión Virtual Bancolombia

Plazo: 120 días

Tasa efectiva anual: 8.65%

Total más ganancias: $5.140.200

Plazo: 240 días

Tasa efectiva anual: 8.85%

Total más ganancias: $5.290.800

Plazo: 360 días

Tasa efectiva anual: 8.85%

Total más ganancias: $5.442.500

Plazo: 540 días

Tasa efectiva anual: 8.5%

Total más ganancias: $5.540.850

Plazo: 720 días

Tasa efectiva anual: 7.85%

Total más ganancias: $5.815.800

¿Se puede abrir un CDT desde el exterior?

Es posible abrir un CDT en Bancolombia desde el exterior, y el proceso está diseñado para facilitar el acceso a este tipo de inversión a colombianos que residen fuera del país o a extranjeros interesados en invertir en Colombia. La modalidad más práctica para hacerlo es a través de la Inversión Virtual, que permite contratar el producto completamente en línea, sin necesidad de acudir físicamente a una oficina bancaria.



Para comenzar, es necesario tener una cuenta activa en Bancolombia. Si la persona no tiene una, puede abrirla desde el exterior mediante los canales digitales habilitados por el banco. Esto incluye el sitio web oficial, donde se puede realizar el registro como cliente nuevo. Durante este proceso, se solicita documentación básica como el pasaporte o documento de identidad, y en algunos casos, comprobantes de residencia fuera de Colombia. Una vez creada la cuenta, el usuario debe acceder a la sucursal virtual o a la aplicación móvil de Bancolombia. Desde allí, puede seleccionar la opción de “Inversión Virtual” y elegir el monto y el plazo del CDT. El monto mínimo para abrir este tipo de inversión es de $500.000 pesos. Los plazos disponibles van desde 30 días hasta 5 años, y las tasas de interés varían según el tiempo de permanencia del dinero en el depósito.

El depósito inicial se realiza mediante transferencia internacional o desde una cuenta bancaria colombiana, si el usuario ya tiene fondos disponibles en el país. Bancolombia proporciona las instrucciones necesarias para realizar esta transferencia de forma segura. Una vez confirmado el depósito, el CDT queda activo y el cliente puede hacer seguimiento a su inversión desde cualquier lugar del mundo.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL