En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
JAIME ESTEBAN MORENO
ZOHRAN MAMDANI
SOLDADOS LIBERADOS
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-17
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  /  "Soy más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos, que Karol G y que Bad Bunny": Nicolás Maduro

"Soy más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos, que Karol G y que Bad Bunny": Nicolás Maduro

Durante una transmisión en el canal estatal, el líder chavista, Nicolás Maduro, aseguró que "todavía" se asombra de verse en medios estadounidenses, donde aseguró que "se creó una alarma".

Por: EFE
Actualizado: 5 de nov, 2025
Comparta en:
Nicolás Maduro dijo que es "más famoso que Taylor Swift".
Nicolás Maduro dijo que es "más famoso que Taylor Swift".
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad