Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Se reporta caída de Nequi este lunes 1 de diciembre: falla masiva de sus servicios

Se reporta caída de Nequi este lunes 1 de diciembre: falla masiva de sus servicios

La plataforma financiera Nequi se encuentra con intermitencia parcial y total de todos sus servicios en la tarde de este lunes 1 de diciembre. Esto reportó la empresa.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 1 de dic, 2025
Se reporta caída de Nequi este lunes 1 de diciembre: falla masiva de sus servicios
Se reporta caída masiva de Nequi.
Getty Images/Nequi

