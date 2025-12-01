Se reporta caída de Nequi este lunes 1 de diciembre: falla masiva de sus servicios

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este lunes 1 de diciembre la plataforma bancaria Nequi ha experimentado una caída masiva en sus servicios. Usuarios experimentaron una interrupción parcial y total de los servicios de la entidad. Desde primeras horas de la tarde se reportaron las fallas en múltiples operaciones.
(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)
Nequi confirmó sobre las 2:00 de la tarde, a través de su sección oficial de "nuestros servicios Nequi", donde la plataforma suele actualizar en tiempo real el funcionamiento de cada canal, que este 1 de diciembre enfrentó una interrupción que afectó buena parte de sus operaciones. Según el reporte, los servicios que más se vieron afectados se encuentran:
Retiros
Recargas
Noticia en desarrollo...
MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL