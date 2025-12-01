Se reporta caída de Nequi este lunes 1 de diciembre: falla masiva de sus servicios

Este lunes 1 de diciembre la plataforma bancaria Nequi ha experimentado una caída masiva en sus servicios. Usuarios experimentaron una interrupción parcial y total de los servicios de la entidad. Desde primeras horas de la tarde se reportaron las fallas en múltiples operaciones.

Estos son los servicios de Nequi que no funcionan hoy

Nequi confirmó sobre las 2:00 de la tarde, a través de su sección oficial de "nuestros servicios Nequi", donde la plataforma suele actualizar en tiempo real el funcionamiento de cada canal, que este 1 de diciembre enfrentó una interrupción que afectó buena parte de sus operaciones. Según el reporte, los servicios que más se vieron afectados se encuentran:



Ingreso App Nequi: Interrupción parcial

Envíos a Bancolombia: Interrupción mayor

Envíos entre Nequis: Interrupción parcial

Envíos de Bancolombia a Nequi: Interrupción parcial

Retiros



Cajero: Interrupción parcial

Corresponsales Nequi: Interrupción parcial

Corresponsales Bancolombia: Interrupción mayor

Recargas



PSE: Interrupción mayor

Corresponsales Nequi: Interrupción parcial

Corresponsales Bancolombia: Interrupción mayor

Pagos por PSE: Operacional

Tarjeta Nequi: Interrupción parcial

QR Entrecuentas: Interrupción mayor

Noticia en desarrollo...