Cyber Monday 2025: qué es, los mejores descuentos y recomendaciones a tener en cuenta

El Cyber Monday se ha establecido como uno de los eventos comerciales más significativos del año, situándose inmediatamente después del Día de Acción de Gracias y el popular Black Friday. Esta jornada de descuentos masivos comenzó en Estados Unidos como una estrategia puntual para impulsar las compras digitales a través de internet. Con el tiempo, la iniciativa se fue adaptando por varias empresas y popularizando en diversos países, incluído Colombia, convirtiéndose en una fecha clave para el comercio en diversos sectores.



Para 2025, el Cyber Monday se lleva a cabo este lunes 1 de diciembre, por lo que este evento se convierte en una gran oportunidad de acceso a promociones de fin de año, en las que durante las próximas 24 horas, tiendas y empresas ofrecen significativas rebajas en bienes y servicios de muchas categorías.



Promociones del Cyber Monday 2025

El alcance del Cyber Monday se evidencia en el impacto que genera en sectores específicos. En el caso de Colombia, las aerolíneas participaron activamente con campañas de descuentos aplicables tanto a vuelos nacionales como internacionales. El interés público fue notorio, con la búsqueda de "Cyber Monday vuelos" posicionándose como tendencia en Google Trends.

Las ofertas presentadas fueron considerables, llegando a alcanzar hasta un 80% de descuento en tiquetes aéreos. Es importante destacar que estas promociones se gestionaron exclusivamente a través de los canales digitales de las empresas, como sus páginas web y aplicaciones móviles, e incluían condiciones específicas respecto a la disponibilidad de cupos, fechas de viaje y tipos de tarifa.



Varias aerolíneas extendieron sus ofertas más allá del Black Friday para cubrir este Cyber Monday. Por ejemplo, Avianca ofreció rebajas de hasta el 65%, con tarifas nacionales que iniciaban alrededor de $52.300 y vuelos válidos hasta mayo de 2026. Rutas populares como Bogotá a Medellín, Cali o Cartagena fueron parte de la selección nacional, mientras que destinos internacionales como Ciudad de Panamá, Londres o Miami estaban disponibles con tarifas a partir de aproximadamente $594.900.



Otras compañías, como JetSmart y Wingo, también se sumaron, ofreciendo vuelos nacionales desde $39.300 y $46.400, respectivamente. Generalmente, las compras realizadas ese día aplicaban para viajes durante el resto del año y a lo largo del primer semestre de 2026.



Recomendaciones a tener en cuenta para Cyber Monday 2025

Si bien la comodidad y las ofertas del comercio en línea son un atractivo, esta modalidad también traen algunos riesgos que los consumidores deben evitar. La seguridad de los datos personales y bancarios son las cosas que más suelen atacar. Es fundamental que los compradores mantengan una constante alerta y tomen precauciones.



Verificar siempre la autenticidad de las páginas y sitios oficiales: la tentación de caer en fraude aumenta durante estos eventos, por lo que es indispensable revisar detalladamente el URL donde se ven las promociones para asegurar su legitimidad. No brinde información personal: evite compartir información sensible en páginas desconocidas, que pueda exponer sus datos personales a terceros. Defina un presupuesto antes de comprar: es recomendable preparar una lista previa de deseos. Esto permite comparar los precios antes de las ofertas y verificar la magnitud real del descuento propuesto. Defina que artículos realmente necesita: antes de que comiencen las ofertas, realice un lista de lo que desea comprar. Esto le ayudará a mantener el enfoque y evitar compras impulsivas.

Al seguir estas pautas de precaución y planificación, el Cyber Monday continúa siendo una oportunidad valiosa para obtener bienes y servicios a menor costo.

