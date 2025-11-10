Resultados Caribeña Día último sorteo 10 de noviembre de 2025: conozca el número ganador

Publicidad
Este jueves 6 de noviembre de 2025 se realiza una nueva edición del sorteo La Caribeña Día, como parte de la programación regular de juegos de azar en Colombia. La jornada está programada para las 2:30 p. m., y se lleva a cabo mediante un sistema automatizado que permite la extracción de cuatro cifras en tiempo real.
El procedimiento técnico utilizado cumple con los estándares establecidos por las entidades encargadas de supervisar y regular este tipo de sorteos. Una vez finalizado el proceso, el número ganador de La Caribeña Día se publica a través de los canales oficiales, incluyendo plataformas digitales, redes sociales y puntos autorizados de consulta. Los participantes pueden verificar el resultado según el tipo de apuesta realizada, siguiendo las disposiciones contempladas en el reglamento vigente del juego.
El resultado de La Caribeña Día se publica oficialmente pocos minutos después del sorteo, como es costumbre en los juegos de azar. La cifra ganadora corresponde a un número completo de cuatro dígitos, que representa la modalidad más tradicional del juego. Este formato directo permite a los jugadores verificar rápidamente si han ganado, sin necesidad de combinaciones adicionales ni cálculos.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Caribeña Día
|09 de noviembre de 2025
|2204
|Caribeña Noche
|09 de noviembre de 2025
|0191
|Caribeña Día
|08 de noviembre de 2025
|2665
|Caribeña Noche
|08 de noviembre de 2025
|2835
|Caribeña Día
|07 de noviembre de 2025
|2422
|Caribeña Noche
|07 de noviembre de 2025
|4193
|Caribeña Día
|06 de noviembre de 2025
|5522
|Caribeña Noche
|06 de noviembre de 2025
|4438
|Caribeña Día
|05 de noviembre de 2025
|2394
|Caribeña Noche
|05 de noviembre de 2025
|4910
|Caribeña Día
|04 de noviembre de 2025
|6896
|Caribeña Noche
|04 de noviembre de 2025
|3445
|Caribeña Día
|03 de noviembre de 2025
|4205
|Caribeña Noche
|03 de noviembre de 2025
|3827
|Caribeña Día
|02 de noviembre de 2025
|0483
|Caribeña Noche
|02 de noviembre de 2025
|5601
|Caribeña Día
|01 de noviembre de 2025
|3081
|Caribeña Noche
|01 de noviembre de 2025
|6856
|Caribeña Día
|31 de octubre de 2025
|6528
|Caribeña Noche
|31 de octubre de 2025
|0765
El valor de las apuestas en Caribeña Día está diseñado para ser accesible a un amplio espectro de la población. La apuesta mínima es de $500 pesos colombianos, mientras que la máxima puede alcanzar los $10.000 pesos. Esta flexibilidad permite que personas con distintos niveles de ingreso puedan participar sin comprometer significativamente su economía personal. En caso de resultar ganador, el proceso para reclamar el premio está claramente establecido y depende del monto obtenido, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario). Los requisitos son los siguientes:
Para participar en el sorteo de la Caribeña Día, los jugadores deben adquirir sus tiquetes en los puntos de venta autorizados en todo el país. El proceso es sencillo: se selecciona un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, se define el valor de la apuesta y se entrega el tiquete que servirá como comprobante en caso de resultar ganador.
Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:
Antioqueñita Día
Dorado Mañana
La Culona Día
Cafeterito Tarde
Fantástica Día
El Samán de la Suerte
Paisita Día
Chontico Día
Sinuano Día
La Caribeña Día
Motilón Tarde
Dorado Tarde
Pijao de Oro
Super Astro Sol
Paisita Noche
Chontico Noche
Fantástica Noche
La Culona Noche
Motilón Noche
Cafeterito Noche
Super Astro Luna
Sinuano Noche
La Caribeña Noche
Dorado Noche
Paisa Lotto
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL