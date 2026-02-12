Registraduría publicó las cédulas preseleccionadas para empleo como supernumerarios en 2026

La Registraduría Nacional del Estado Civil publicó el listado con las cédulas de colombianos que fueron seleccionados preliminarmente como supernumerarios, es decir, aquellos que reforzarán la operación logística y administrativa durante las elecciones al Congreso y las consultas presidenciales que tendrán lugar este 8 de marzo. Esta selección corresponde al proceso de inscripción adelantado entre el 4 y el 6 de febrero.

Cabe destacar que la Registraduría organizó el proceso de inscripción por grupos regionales. El Grupo A se inscribió el 4 de febrero e incluyó departamentos como Atlántico, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Nariño y Norte de Santander. El Grupo B se registró el 5 de febrero, con regiones como Bogotá D.C., Antioquia, Caldas, Risaralda y Meta. El Grupo C se habilitó el 6 de febrero e integró departamentos como Amazonas, Bolívar, Córdoba, Huila, La Guajira y Valle del Cauca.



Cada persona solo podía inscribirse en un grupo según su departamento. De esta manera, la Registraduría gestionó el volumen de aplicaciones y consolidó la base de datos para la etapa de verificación previa a la publicación de cédulas seleccionadas.



¿Cuántas personas fueron seleccionadas como supernumerarios en la Registraduría?

La publicación de los listados se realizó el 11 de febrero de 2026. En Bogotá fueron seleccionados 4.297 supernumerarios; Antioquia registró 4.232. Regiones como San Andrés y Providencia y Guainía presentaron cifras más bajas, con 38 y 42 seleccionados respectivamente. En total, la selección superó los 33.000 registros aprobados. Este sería el listado completo por cada departamento:



Atlántico: 1.463

Boyacá: 961

Cesar: 780

Cundinamarca: 1.855

Nariño: 1.485

Norte de Santander: 1.170

Santander: 1.701

Tolima: 1.092

Cauca: 1.243

Caquetá: 321

Guaviare: 78

Bogotá D.C.: 4.297

Antioquia: 4.232

Caldas: 743

Risaralda: 653

Quindío: 366

Casanare: 333

Meta: 718

Magdalena: 894

Putumayo: 253

Amazonas: 78

Arauca: 187

Bolívar: 1.499

Chocó: 585

Córdoba: 1.199

Guainía: 42

Huila: 775

La Guajira: 591

San Andrés y Providencia: 38

Sucre: 755

El salario de los supernumerarios de la Registraduría para 2026 está definido con un salario mensual base de $3.159.770 pesos, pero como la vinculación solo dura 10 días, entre el 3 y el 12 de marzo, la entidad realiza un pago proporcional que equivale a aproximadamente $1.019.280 pesos por ese periodo laboral.



El cargo asignado corresponde a supernumerario auxiliar administrativo. Según la descripción entregada por la Registraduría, la labor comprende apoyo en tareas administrativas internas. Entre estas tareas se encuentran la atención a usuarios, clasificación documental, organización de registros, trámite de documentos y manejo de información bajo los sistemas definidos por la entidad. Las acciones deben seguir lineamientos internos sobre procedimientos, manejo de datos, seguridad documental y uso de herramientas informáticas. El jefe inmediato define las actividades según el área asignada y las cargas operativas de la sede correspondiente.



¿Cómo saber si fue preseleccionado en la convocatoria de empleo de la Registraduría?

Para saber si una persona fue preseleccionada en la convocatoria de supernumerarios de la Registraduría, debe ingresar al sitio web oficial de la entidad, a través del enlace https://wapp.registraduria.gov.co/electoral/2026/congreso-de-la-republica/convocatoria/, seleccionar el departamento donde se postuló y descargar el documento 'Aspirantes seleccionados' que encontrará en la parte inferior de la pantalla. En dicho documento verá cuál es el estado del cupo, si fue asignado o aún está en lista de espera. Es importante aclarar que la Registraduría seleccionó a las personas que cumplieron con los siguientes criterios:



Ser colombiano.

Tener mas de 18 años.

Tener cédula de ciudadanía.

Tener título de bachiller.

Tener tu situación militar definida (hombre).

Para diligenciar el formulario, cuenta con un máximo de 20 minutos, de lo contrario deberá iniciar el proceso de registro nuevamente.

Una vez enviada la información, esta no podrá ser modificada, por favor, revise los datos ingresados antes de enviar el formulario.

Los aspirantes no podrán tener vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil con los delegados departamentales o registradores distritales, según corresponda, como tampoco con los registradores especiales, auxiliares y municipales de la plaza a la cual se estén inscribiendo.

Los aspirantes no podrán tener vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los candidatos inscritos para ser elegidos en las elecciónes de Congreso de la República 2026.

