Resultados Caribeña Día último sorteo 12 de noviembre de 2025: conozca el número ganador

Este miércoles, 12 de noviembre de 2025, a las 2:30 de la tarde, se realiza un nuevo sorteo de La Caribeña Día, como parte de la programación regular de juegos de azar en Colombia. La jornada se lleva a cabo mediante un sistema automatizado que permite la extracción de cuatro cifras en tiempo real.

El desarrollo del sorteo se lleva a cabo conforme a los lineamientos técnicos definidos por las autoridades competentes en materia de control y vigilancia de juegos de azar. Al concluir el procedimiento, el resultado correspondiente a La Caribeña Día es divulgado mediante los medios oficiales habilitados, entre ellos plataformas en línea, redes institucionales y sitios autorizados para consulta. Las personas que hayan participado tienen la posibilidad de revisar el número sorteado y validar su jugada de acuerdo con las condiciones estipuladas en la normativa aplicable al juego.



Resultados Caribeña Día último sorteo miércoles 12 de noviembre de 2025

Número ganador :

: Quinta cifra:

El resultado de La Caribeña Día se publica oficialmente pocos minutos después del sorteo, como es costumbre en los juegos de azar. La cifra ganadora corresponde a un número completo de cuatro dígitos, que representa la modalidad más tradicional del juego. Este formato directo permite a los jugadores verificar rápidamente si han ganado, sin necesidad de combinaciones adicionales ni cálculos.



Últimos resultados de La Caribeña

Sorteo Fecha Resultado Caribeña Día 11 de noviembre de 2025 3114 Caribeña Noche 11 de noviembre de 2025 7435 Caribeña Día 10 de noviembre de 2025 2589 Caribeña Noche 10 de noviembre de 2025 3371 Caribeña Día 09 de noviembre de 2025 2204 Caribeña Noche 09 de noviembre de 2025 0191 Caribeña Día 08 de noviembre de 2025 2665 Caribeña Noche 08 de noviembre de 2025 2835 Caribeña Día 07 de noviembre de 2025 2422 Caribeña Noche 07 de noviembre de 2025 4193 Caribeña Día 06 de noviembre de 2025 5522 Caribeña Noche 06 de noviembre de 2025 4438 Caribeña Día 05 de noviembre de 2025 2394 Caribeña Noche 05 de noviembre de 2025 4910 Caribeña Día 04 de noviembre de 2025 6896 Caribeña Noche 04 de noviembre de 2025 3445 Caribeña Día 03 de noviembre de 2025 4205 Caribeña Noche 03 de noviembre de 2025 3827 Caribeña Día 02 de noviembre de 2025 0483 Caribeña Noche 02 de noviembre de 2025 5601 Caribeña Día 01 de noviembre de 2025 3081 Caribeña Noche 01 de noviembre de 2025 6856

¿Cuánto cuesta jugar la Caribeña Día y cómo reclamar el premio?

El valor de las apuestas en Caribeña Día está diseñado para ser accesible a un amplio espectro de la población. La apuesta mínima es de $500 pesos colombianos, mientras que la máxima puede alcanzar los $10.000 pesos. Esta flexibilidad permite que personas con distintos niveles de ingreso puedan participar sin comprometer significativamente su economía personal. En caso de resultar ganador, el proceso para reclamar el premio está claramente establecido y depende del monto obtenido, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario). Los requisitos son los siguientes:



Premios menores a 48 UVT: se requiere presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

Premios mayores a 182 UVT: se exige, además de los documentos fundamentales, una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Para participar en el sorteo de la Caribeña Día, los jugadores deben adquirir sus tiquetes en los puntos de venta autorizados en todo el país. El proceso es sencillo: se selecciona un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, se define el valor de la apuesta y se entrega el tiquete que servirá como comprobante en caso de resultar ganador.



Modalidades de la Caribeña Día

Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL