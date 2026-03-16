Resultados Caribeña Día, último sorteo del lunes 16 de marzo de 2026: números ganadores

El sorteo La Caribeña Día de este lunes 16 de marzo de 2026 comenzará a las 2:30 de la tarde a través de los canales autorizados en YouTube, donde es posible seguir en tiempo real cada fase del procedimiento. Una vez concluya la emisión, el resultado se publicará pocos minutos después.

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Resultados Caribeña Día último sorteo lunes 16 de marzo de 2026

Número ganador : 0380

: Quinta cifra: 2

Para reclamar un premio, el boleto debe presentarse en buen estado y sin cambios, porque es el soporte que confirma la apuesta registrada. Cuando el sorteo contempla una quinta cifra y esta coincide con la que aparece en el boleto, el valor del premio aumenta. La validación se hace sobre toda la combinación, ya que las reglas del sorteo determinan el pago según la coincidencia completa.



Últimos resultados de La Caribeña

Sorteo Fecha Resultado Caribeña Día 15 marzo 2026 1328 Caribeña Noche 15 marzo 2026 7475 Caribeña Día 14 marzo 2026 0435 Caribeña Noche 14 marzo 2026 3248 Caribeña Día 13 marzo 2026 1631 Caribeña Noche 13 marzo 2026 1046 Caribeña Día 12 marzo 2026 9122 Caribeña Noche 12 marzo 2026 7155 Caribeña Día 11 marzo 2026 9698 Caribeña Noche 11 marzo 2026 7562 Caribeña Día 10 marzo 2026 6290 Caribeña Noche 10 marzo 2026 6852 Caribeña Día 09 marzo 2026 8321 Caribeña Noche 09 marzo 2026 8704 Caribeña Día 08 marzo 2026 1979 Caribeña Noche 08 marzo 2026 2030 Caribeña Día 07 marzo 2026 4493 Caribeña Noche 07 marzo 2026 5641 Caribeña Día 06 marzo 2026 4657 Caribeña Noche 06 marzo 2026 5909 Caribeña Día 05 marzo 2026 5110 Caribeña Noche 05 marzo 2026 8318

¿Cómo participar del chance la Caribeña Día y cómo reclamar el premio?

Las apuestas de La Caribeña Día pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 pesos colombianos, lo que permite ajustar el valor según la disponibilidad económica del jugador. Los premios se liquidan en UVT y el proceso de cobro cambia según el monto obtenido, por lo que es necesario cumplir con los requisitos establecidos para cada rango.

Para premios inferiores a 48 UVT, se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una copia legible de la cédula. Cuando el premio está entre 48 y 181 UVT, además de estos documentos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, disponible en los puntos autorizados. Si el valor del premio es de 182 UVT o más, se deben entregar los documentos básicos acompañados de una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia electrónica, proceso que normalmente toma ocho días hábiles.



Para participar en el sorteo, es necesario adquirir el tiquete en un punto autorizado, seleccionar un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, que es indispensable para reclamar cualquier premio.



Modalidades de la Caribeña Día

Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL