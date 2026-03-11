Resultados Caribeña Día, último sorteo del miércoles 11 de marzo de 2026: números ganadores

El sorteo La Caribeña Día, correspondiente al 11 de marzo de 2026 comenzará a las 2:30 de la tarde a través de los canales autorizados en YouTube, donde es posible seguir en tiempo real cada fase del procedimiento. Una vez concluya la emisión, el resultado se publicará pocos minutos después.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Resultados Caribeña Día último sorteo miércoles 11 de marzo de 2026

Número ganador : 9698

: 9698 Quinta cifra: 0

Para reclamar un premio, el boleto debe entregarse en buen estado y sin modificaciones, porque es el documento que confirma la apuesta ganadora. Cuando el sorteo incluye una quinta cifra y esta coincide con la registrada en el boleto, el valor del premio aumenta, ya que la validación se realiza sobre la combinación completa según las reglas del sorteo.



¿Cómo participar del chance la Caribeña Día y cómo reclamar el premio?

Las apuestas de La Caribeña Día pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 pesos colombianos, lo que permite ajustar el valor según la disponibilidad económica del jugador. Los premios se liquidan en UVT y el proceso de cobro cambia según el monto obtenido, por lo que es necesario cumplir con los requisitos establecidos para cada rango.

Para premios inferiores a 48 UVT, se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una copia legible de la cédula. Cuando el premio está entre 48 y 181 UVT, además de estos documentos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, disponible en los puntos autorizados. Si el valor del premio es de 182 UVT o más, se deben entregar los documentos básicos acompañados de una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia electrónica, proceso que normalmente toma ocho días hábiles.



Para participar en el sorteo, es necesario adquirir el tiquete en un punto autorizado, seleccionar un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, que es indispensable para reclamar cualquier premio.



Modalidades de la Caribeña Día

Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co