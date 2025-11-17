Resultados Caribeña Día último sorteo 17 de noviembre de 2025: conozca el número ganador

Este lunes, 17 de noviembre de 2025, a las 2:30 p. m., se llevará a cabo el sorteo de La Caribeña Día, uno de los juegos de azar más tradicionales en la región Caribe. El juego se realiza mediante un sistema automatizado que selecciona en tiempo real las cuatro cifras ganadoras. El sorteo se desarrolla bajo estrictas normas establecidas por las autoridades, garantizando transparencia y seguridad en todo el proceso.

Al finalizar, el número ganador se publica a través de los canales oficiales: sitios web, plataformas digitales y puntos de venta autorizados. Si participó en La Caribeña Día, podrá consultar el resultado y confirmar tu jugada conforme a las reglas del juego.



Resultados Caribeña Día último sorteo lunes 17 de noviembre de 2025

Número ganador : 2296

: 2296 Quinta cifra: 3

El resultado de La Caribeña Día se publica oficialmente pocos minutos después del sorteo, como es costumbre en los juegos de azar. La cifra ganadora corresponde a un número completo de cuatro dígitos, que representa la modalidad más tradicional del juego. Este formato directo permite a los jugadores verificar rápidamente si han ganado, sin necesidad de combinaciones adicionales ni cálculos.



Últimos resultados de La Caribeña

Chance Fecha Resultado Caribeña Día 16 de noviembre 2025 4429 Caribeña Noche 16 de noviembre 2025 4282 Caribeña Día 15 de noviembre 2025 8175 Caribeña Noche 15 de noviembre 2025 4514 Caribeña Día 14 de noviembre 2025 8567 Caribeña Noche 14 de noviembre 2025 0923 Caribeña Día 13 de noviembre 2025 8289 Caribeña Noche 13 de noviembre 2025 7635 Caribeña Día 12 de noviembre 2025 6739 Caribeña Noche 12 de noviembre 2025 0566 Caribeña Día 11 de noviembre 2025 3114 Caribeña Noche 11 de noviembre 2025 7435 Caribeña Día 10 de noviembre 2025 2589 Caribeña Noche 10 de noviembre 2025 3371 Caribeña Día 09 de noviembre 2025 2204 Caribeña Noche 09 de noviembre 2025 0191 Caribeña Día 08 de noviembre 2025 2665 Caribeña Noche 08 de noviembre 2025 2835 Caribeña Día 07 de noviembre 2025 2422 Caribeña Noche 07 de noviembre 2025 4193 Caribeña Día 06 de noviembre 2025 5522 Caribeña Noche 06 de noviembre 2025 4438 Caribeña Día 05 de noviembre 2025 2394 Caribeña Noche 05 de noviembre 2025 4910 Caribeña Día 04 de noviembre 2025 6896 Caribeña Noche 04 de noviembre 2025 3445 Caribeña Día 03 de noviembre 2025 4205 Caribeña Noche 03 de noviembre 2025 3827 Caribeña Día 02 de noviembre 2025 0483 Caribeña Noche 02 de noviembre 2025 5601 Caribeña Día 01 de noviembre 2025 3081 Caribeña Noche 01 de noviembre 2025 6856

¿Cuánto cuesta jugar la Caribeña Día y cómo reclamar el premio?

El valor de las apuestas en Caribeña Día está pensado para ser accesible y flexible. El monto mínimo permitido es de $500 pesos colombianos, mientras que el máximo alcanza los $10.000 pesos, lo que facilita la participación de personas con diferentes niveles de ingreso sin comprometer su economía. En caso de resultar ganador, el procedimiento para reclamar el premio depende del valor obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario):



Premios inferiores a 48 UVT: se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una fotocopia legible de la cédula.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, se requiere diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

Premios superiores a 182 UVT: se exige, además de los requisitos básicos, una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se realiza mediante transferencia electrónica en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Para participar, el jugador debe adquirir su tiquete en los puntos de venta autorizados, elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, que será indispensable para reclamar el premio.



Modalidades de la Caribeña Día

Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

