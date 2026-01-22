Resultados Caribeña Día, último sorteo del jueves 22 de enero de 2026: números ganadores

Este jueves, 22 de enero de 2026, se realizará un nuevo sorteo de La Caribeña Día, uno de los juegos más importantes en la región Caribe de Colombia. Si usted compró el boleto para el sorteo de hoy, prepárese porque podría convertirse en el próximo ganador. Noticias Caracol le informa los resultados de hoy con la quinta cifra.

Resultados Caribeña Día último sorteo jueves 22 de enero de 2026

Número ganador :

: Quinta cifra:

El resultado de La Caribeña Día se publica pocos minutos después del sorteo. El número ganador es una combinación completa de cuatro cifras, correspondiente a la modalidad tradicional. Pero, si también acertó la quinta cifra, el premio será mayor.



Últimos resultados de La Caribeña

Sorteo Fecha Resultado Caribeña Día 21 enero 2026 3563 Caribeña Noche 21 enero 2026 2727 Caribeña Día 20 enero 2026 2426 Caribeña Noche 20 enero 2026 8782 Caribeña Día 19 enero 2026 2644 Caribeña Noche 19 enero 2026 5624 Caribeña Día 18 enero 2026 7994 Caribeña Noche 18 enero 2026 4991 Caribeña Día 17 enero 2026 5444 Caribeña Noche 17 enero 2026 9949 Caribeña Día 16 enero 2026 3900 Caribeña Noche 16 enero 2026 9433 Caribeña Día 15 enero 2026 9168 Caribeña Noche 15 enero 2026 6921 Caribeña Día 14 enero 2026 8132 Caribeña Noche 14 enero 2026 2372 Caribeña Día 13 enero 2026 3489 Caribeña Noche 13 enero 2026 9203 Caribeña Día 12 enero 2026 4394 Caribeña Noche 12 enero 2026 9505 Caribeña Día 11 enero 2026 7662 Caribeña Noche 11 enero 2026 9635 Caribeña Día 10 enero 2026 1557 Caribeña Noche 10 enero 2026 7499 Caribeña Día 09 enero 2026 2204 Caribeña Noche 09 enero 2026 0183 Caribeña Día 08 enero 2026 2610 Caribeña Noche 08 enero 2026 9693 Caribeña Día 07 enero 2026 1191 Caribeña Noche 07 enero 2026 9563 Caribeña Día 06 enero 2026 3989 Caribeña Noche 06 enero 2026 2131 Caribeña Día 05 enero 2026 7592 Caribeña Noche 05 enero 2026 3866 Caribeña Día 04 enero 2026 4379 Caribeña Noche 04 enero 2026 7643 Caribeña Día 03 enero 2026 9255 Caribeña Noche 03 enero 2026 0709 Caribeña Día 02 enero 2026 8863 Caribeña Noche 02 enero 2026 1180 Caribeña Día 01 enero 2026 6994 Caribeña Noche 01 enero 2026 1652

¿Cómo participar del chance la Caribeña Día y cómo reclamar el premio?

Las apuestas de La Caribeña Día están diseñadas para ajustarse a diferentes presupuestos. El valor mínimo permitido es de 500 pesos colombianos y el máximo es de 10.000 pesos, lo que facilita la participación sin afectar significativamente las finanzas personales.En caso de resultar ganador, el procedimiento para reclamar el premio depende del monto obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario):



Premios menores a 48 UVT: se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una fotocopia legible de la cédula.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, se requiere diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

Premios superiores a 182 UVT: se exige, además de los requisitos básicos, una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se realiza mediante transferencia electrónica en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Para participar, es necesario adquirir el tiquete en un punto de venta autorizado, elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, indispensable para reclamar el premio.



Modalidades de la Caribeña Día

Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL