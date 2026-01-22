En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Caribeña Día, último sorteo del jueves 22 de enero de 2026: números ganadores

Resultados Caribeña Día, último sorteo del jueves 22 de enero de 2026: números ganadores

Un nuevo sorteo de la Caribeña Día se lleva a cabo este jueves. Consulte EN VIVO los resultados del último sorteo y cómo reclamar los premios en caso de resultar ganador.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 22 de ene, 2026
Caribeña Día 22 de enero de 2026: resultados, números ganadores de hoy
Caribeña Día 22 de enero de 2026: resultados, números ganadores de hoy -
Archivo/Getty Images

Este jueves, 22 de enero de 2026, se realizará un nuevo sorteo de La Caribeña Día, uno de los juegos más importantes en la región Caribe de Colombia. Si usted compró el boleto para el sorteo de hoy, prepárese porque podría convertirse en el próximo ganador. Noticias Caracol le informa los resultados de hoy con la quinta cifra.

Resultados Caribeña Día último sorteo jueves 22 de enero de 2026

  • Número ganador:
  • Quinta cifra:

El resultado de La Caribeña Día se publica pocos minutos después del sorteo. El número ganador es una combinación completa de cuatro cifras, correspondiente a la modalidad tradicional. Pero, si también acertó la quinta cifra, el premio será mayor.

Últimos resultados de La Caribeña

SorteoFechaResultado
Caribeña Día21 enero 20263563
Caribeña Noche21 enero 20262727
Caribeña Día20 enero 20262426
Caribeña Noche20 enero 20268782
Caribeña Día19 enero 20262644
Caribeña Noche19 enero 20265624
Caribeña Día18 enero 20267994
Caribeña Noche18 enero 20264991
Caribeña Día17 enero 20265444
Caribeña Noche17 enero 20269949
Caribeña Día16 enero 20263900
Caribeña Noche16 enero 20269433
Caribeña Día15 enero 20269168
Caribeña Noche15 enero 20266921
Caribeña Día14 enero 20268132
Caribeña Noche14 enero 20262372
Caribeña Día13 enero 20263489
Caribeña Noche13 enero 20269203
Caribeña Día12 enero 20264394
Caribeña Noche12 enero 20269505
Caribeña Día11 enero 20267662
Caribeña Noche11 enero 20269635
Caribeña Día10 enero 20261557
Caribeña Noche10 enero 20267499
Caribeña Día09 enero 20262204
Caribeña Noche09 enero 20260183
Caribeña Día08 enero 20262610
Caribeña Noche08 enero 20269693
Caribeña Día07 enero 20261191
Caribeña Noche07 enero 20269563
Caribeña Día06 enero 20263989
Caribeña Noche06 enero 20262131
Caribeña Día05 enero 20267592
Caribeña Noche05 enero 20263866
Caribeña Día04 enero 20264379
Caribeña Noche04 enero 20267643
Caribeña Día03 enero 20269255
Caribeña Noche03 enero 20260709
Caribeña Día02 enero 20268863
Caribeña Noche02 enero 20261180
Caribeña Día01 enero 20266994
Caribeña Noche01 enero 20261652

¿Cómo participar del chance la Caribeña Día y cómo reclamar el premio?

Las apuestas de La Caribeña Día están diseñadas para ajustarse a diferentes presupuestos. El valor mínimo permitido es de 500 pesos colombianos y el máximo es de 10.000 pesos, lo que facilita la participación sin afectar significativamente las finanzas personales.En caso de resultar ganador, el procedimiento para reclamar el premio depende del monto obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario):

  • Premios menores a 48 UVT: se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una fotocopia legible de la cédula.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, se requiere diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.
  • Premios superiores a 182 UVT: se exige, además de los requisitos básicos, una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se realiza mediante transferencia electrónica en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Para participar, es necesario adquirir el tiquete en un punto de venta autorizado, elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, indispensable para reclamar el premio.

Modalidades de la Caribeña Día

Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.
  • Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.
  • Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

