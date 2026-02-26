Precio del dólar hoy 26 de febrero de 2026 en Colombia: sigue subiendo la TRM

El precio del dólar en Colombia para este jueves 26 de febrero de 2026 se fijó en $3.703,69, según la Tasa Representativa del Mercado certificada para la jornada. Este valor marcó un incremento marginal de $0,41, equivalente a 0,01 % frente al cierre del miércoles 25 de febrero, cuando la TRM había sido de $3.703,28. El nivel alcanzado este 26 de febrero es el más alto desde el 13 de enero de 2026, lo que confirma una continuidad en los movimientos ascendentes que se han registrado en las últimas semanas.

La comparación inmediata entre $3.703,69 (26 de febrero) y $3.703,28 (25 de febrero) permite identificar una variación diaria mínima, pero suficiente para mantener el dólar en una zona de estabilidad relativa en torno a los $3.700. Aunque la diferencia es baja, la dirección sigue siendo ascendente, lo que coincide con el comportamiento observado en otras mediciones recientes del mercado cambiario.



El día anterior, la TRM había aumentado $5,92, equivalente a 0,16 %, frente al martes 24 de febrero, pasando de $3.697,36 a $3.703,28. Ese movimiento ya mostraba una tendencia sostenida al alza que se venía acumulando desde el inicio de la semana. La cotización del 25 de febrero regresó a niveles no vistos desde mediados de enero, lo que evidenciaba un avance progresivo. Estas variaciones continuas, aunque moderadas, explican el valor alcanzado el 26 de febrero.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.600 $ 3.700 Medellín $ 3.510 $ 3.660 Cali $ 3.580 $ 3.700 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.600 $ 3.640 Pereira $ 3.730 $ 3.800

El euro se cambia alrededor de 1,18 dólares ante la incertidumbre comercial y la Fed

El euro se cambió este miércoles alrededor de los 1,18 dólares ante la incertidumbre sobre el comercio y la cautela de la Reserva Federal (Fed) con las bajadas de los tipos de interés en Estados Unidos. El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1795 dólares, frente a los 1,1781 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.



El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1784 dólares. Por un lado, la incertidumbre sobre el comercio global desencadena ventas de dólares, pero el tono agresivo de la Fed frena esas ventas y apoya su cotización.

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, dijo que será apropiado mantener los tipos de interés en el rango actual en EE. UU. durante algún tiempo. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, consideró que la política monetaria está "bien posicionada" para abordar los riesgos económicos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió en su discurso sobre el Estado de la Unión que los nuevos aranceles no requerirán aprobación del Congreso y que estudia aranceles globales temporales de un 15 %.

Actualmente se produce un cruce en los ajustes de los tipos de cambio de varias divisas y el cambio del dólar frente al yen repercute en la cotización del euro frente al dólar, según algunos analistas. La yen tiene un margen limitado para recuperarse, incluso, si se realizan intervenciones para impulsar a la divisa, considera Societe Generale. Si no mejoran las perspectivas económicas de Japón, el dólar no se va a depreciar mucho frente al yen.

El efecto de contagio en el mercado de divisas es relevante y la caída del dólar frente al yen fue importante para que el euro se apreciara frente al dólar en enero y, en menor medida, a comienzos de este mes, considera el estratega del mercado de divisas de UniCredit Roberto Mialich. Pero en la medida que el dólar se ha apreciado de nuevo frente al yen, el euro se ha depreciado por debajo de 1,18 dólares.

El dólar debería caer por debajo de 150 yenes para que el euro supere los 1,20 dólares de nuevo, según Mialich. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1771 y 1,1808 dólares.

