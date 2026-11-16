Caribeña Día hoy, 16 de noviembre: consulte el resultado del sorteo de este lunes festivo

Este lunes festivo 16 de noviembre de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Caribeña Día, uno de los juegos de chance que tiene jornadas diarias en Colombia. Los apostadores están pendientes de conocer las cuatro cifras ganadoras y la Quinta para comprobar si sus números coinciden con la combinación de este día.

¿Cómo se juega Caribeña Día?

Para participar, los jugadores deben seleccionar una combinación numérica y registrar su apuesta en un punto de venta autorizado. El juego permite elegir números de una, dos, tres o cuatro cifras, de acuerdo con las modalidades disponibles.

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El premio depende de la cantidad de cifras acertadas, el orden de la combinación y el valor apostado. Por eso, es importante revisar las condiciones de cada modalidad antes de participar y conservar el comprobante de la apuesta.



Resultado de Caribeña Día hoy, 16 de noviembre

Al momento de esta publicación, el resultado de este lunes está pendiente de confirmación. Estos son los datos que se actualizarán cuando se conozca la combinación ganadora:

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Número ganador: pendiente.

Quinta: pendiente.

Últimas tres cifras: pendiente.

Últimas dos cifras: pendiente.

¿Cuál fue el resultado del último sorteo de Caribeña Día?

En la jornada del domingo 15 de noviembre, Caribeña Día dejó como número ganador el 1104, acompañado de la Quinta 6. Las últimas tres cifras fueron 104, mientras que las dos últimas correspondieron al 04.

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Esta combinación pertenece al sorteo anterior y sirve como referencia para quienes consultan el historial del juego. No debe confundirse con el resultado de este lunes.

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¿Cómo reclamar un premio de Caribeña Día?

Quienes obtengan una combinación ganadora deben verificar primero el resultado en los canales autorizados y conservar el tiquete original. Para reclamar, deben acudir a un punto de venta habilitado y presentar los documentos solicitados por el operador, según el monto del premio.

Antes de realizar el trámite, se recomienda comprobar que la fecha del sorteo y las cifras registradas en el comprobante coincidan con el resultado publicado. También es importante consultar las condiciones y los plazos establecidos para el pago.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co