Sinuano Día hoy, 16 de noviembre: consulte el resultado del sorteo de este lunes festivo

Este lunes festivo 16 de noviembre de 2026 se realiza un nuevo sorteo del Sinuano Día, uno de los juegos de chance que cuenta con jornadas diarias en Colombia. Los apostadores esperan conocer las cuatro cifras ganadoras y el número de La Quinta para comprobar si sus apuestas coinciden con la combinación de esta jornada.



¿Cómo se juega el Sinuano Día?

Para participar, los jugadores deben escoger una combinación numérica y registrar su apuesta en un punto de venta autorizado. El Sinuano ofrece distintas modalidades, según la cantidad de cifras seleccionadas y la forma de acertar.

Entre las opciones están:



Cuatro cifras directo: acertar los cuatro números en el mismo orden.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

Tres cifras directo o combinado: acertar las tres últimas cifras, según la modalidad.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras.

Una cifra o uña: acertar la última cifra del resultado.

Los premios dependen de la modalidad elegida y del valor apostado.

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Resultado del Sinuano Día hoy, 16 de noviembre

Al momento de esta publicación, el resultado de este lunes está pendiente de confirmación. Estos son los datos que se actualizarán cuando se publique la combinación ganadora:



Número ganador: 5084

La Quinta: 2

¿Cuál fue el resultado del último sorteo del Sinuano Día?

En la jornada del domingo 15 de noviembre, el Sinuano Día dejó como número ganador el 6476, acompañado de La Quinta 1. Las tres últimas cifras fueron 476 y las dos últimas correspondieron al 76.



Esta combinación pertenece al sorteo anterior y puede servir como referencia para quienes consultan el historial del juego.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano?

Quienes obtengan una combinación ganadora deben conservar el tiquete original y verificar el resultado en los canales autorizados. Para realizar el cobro, deben acudir a un punto habilitado y presentar su documento de identidad, además de cumplir los requisitos establecidos por el operador según el monto del premio.



Antes de iniciar el trámite, es importante comprobar que la fecha del sorteo, el número y La Quinta coincidan con los datos registrados en el comprobante.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co