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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Caribeña Noche de hoy, jueves 12 de noviembre: consulte el número ganador

Caribeña Noche de hoy, jueves 12 de noviembre: consulte el número ganador

Los jugadores están pendientes de conocer el número ganador para comprobar si sus apuestas coinciden con el resultado de la jornada.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 12 de nov, 2026
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Caribeña Noche 7 de octubre de 2026: números ganadores con la quinta
Caribeña Noche 7 de octubre de 2026: números ganadores con la quinta -
Getty Images - La Caribeña

Este jueves se realiza un nuevo sorteo de la Caribeña Noche, uno de los chances que cuenta con participantes en distintas regiones del país. Los jugadores están pendientes de conocer el número ganador para comprobar si sus apuestas coinciden con el resultado de la jornada.

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Resultado de la Caribeña Noche del 12 de noviembre de 2026

El sorteo de la Caribeña Noche de este jueves 12 de noviembre tiene como protagonistas las cifras que definirán a los ganadores. Una vez se publique el resultado oficial, los apostadores podrán consultar los datos de la jornada.

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  • Número ganador: [pendiente de publicación oficial]
  • Últimas tres cifras: [pendiente de publicación oficial]
  • Últimas dos cifras: [pendiente de publicación oficial]
  • Última cifra: [pendiente de publicación oficial]

Es importante revisar el resultado completo y verificar que corresponda a la modalidad Noche y a la fecha del sorteo.

¿A qué hora juega la Caribeña Noche?

La Caribeña cuenta con dos sorteos diarios: Día y Noche. Cada modalidad tiene su propio resultado, por lo que los jugadores deben consultar el correspondiente a la jornada en la que realizaron su apuesta.

¿Cómo consultar los resultados de la Caribeña Noche?

Los resultados se pueden verificar a través de los canales oficiales del operador. Para comprobar una apuesta, compare el número registrado en el comprobante con las cifras publicadas y revise las condiciones de premiación.

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Conserve el tiquete y compruebe la fecha del sorteo antes de iniciar cualquier trámite para reclamar un premio. Recuerde que el resultado de la Caribeña Noche es independiente del que se obtiene en la modalidad Día.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
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