Loterías de Bogotá y Quindío de hoy, jueves 12 de noviembre: consulte los resultados

Este jueves los apostadores podrán participar en dos nuevos sorteos de las loterías de Bogotá y del Quindío. Ambas jornadas se realizan en horas de la noche y entregan premios mayores millonarios. Consulte los datos de cada sorteo y verifique los números ganadores una vez sean publicados.

Resultados de las loterías de Bogotá y Quindío del 12 de noviembre

Las loterías de Bogotá y del Quindío juegan este jueves 12 de noviembre de 2026. Mientras se conocen los resultados oficiales, estos son los datos principales de cada sorteo:

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Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá realiza su sorteo número 2872, con un premio mayor de $12.000 millones. La transmisión está programada para las 10:30 p. m.



Número ganador: [pendiente de publicación oficial]

Serie: [pendiente de publicación oficial]

Número del sorteo: 2872

Premio mayor: $12.000 millones.

Lotería del Quindío

Por su parte, la Lotería del Quindío realiza el sorteo número 3024, cuyo premio mayor es de $2.000 millones. Los resultados se conocerán después de la jornada de este jueves.



Número ganador: [pendiente de publicación oficial]

Serie: [pendiente de publicación oficial]

Número del sorteo: 3024

Premio mayor: $2.000 millones.

¿A qué hora juegan las loterías de Bogotá y Quindío?

Los dos sorteos se realizan los jueves a partir de las 10:30 p. m. La Lotería de Bogotá transmite su jornada por Canal 1, mientras que la del Quindío puede seguirse a través de Telecafé y de los canales digitales de cada operador.

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¿Cómo consultar los resultados?

Los jugadores deben revisar los resultados publicados por las respectivas loterías y comparar tanto el número como la serie de sus billetes. También es importante verificar que la información corresponda al sorteo del jueves 12 de noviembre.

Recuerde conservar el billete o la fracción, ya que es el comprobante necesario para reclamar un premio si resulta ganador.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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