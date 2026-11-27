El sorteo 648 de Miloto dejó un nuevo ganador del premio mayor en Colombia. En la jornada de este jueves 26 de noviembre, una persona acertó los cinco números de la combinación ganadora y se llevó los $250 millones que estaban acumulados en la primera categoría, mientras miles de participantes también resultaron premiados por acertar dos, tres o cuatro balotas.

En total, el sorteo reportó 14.993 ganadores en las diferentes categorías y entregó una premiación de $360.123.300, de acuerdo con el balance publicado tras la jornada. Tras la entrega del premio mayor de $250 millones, Miloto anunció un nuevo acumulado de $120 millones para el siguiente sorteo.



Números ganadores de Miloto este jueves 26 de noviembre

Los resultados del sorteo 648 quedaron distribuidos de la siguiente manera:



01

08

11

13

30

El premio más alto de la jornada fue para el único apostador que acertó las cinco balotas, quien recibió $250 millones. Esta categoría concentró el acumulado que estaba en juego para el sorteo. Los resultados también dejaron ganadores en las otras tres categorías, con premios de menor cuantía, pero que sumaron una importante cantidad de dinero repartida entre los participantes.

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La categoría de cuatro aciertos registró 34 ganadores, quienes recibieron $624.650 cada uno. En este nivel, el premio total entregado fue de $21.238.100. Por su parte, 1.364 personas acertaron tres números y obtuvieron $25.300 por apuesta ganadora. Esta categoría distribuyó $34.509.200 entre los participantes. La mayor cantidad de ganadores se concentró en la categoría de dos aciertos. Allí, 13.594 jugadores recibieron $4.000 cada uno, para una premiación total de $54.376.000. El balance del sorteo quedó así:



¿Cómo se juega MiLoto?

MiLoto se ha consolidado como una de las modalidades de juego más populares del país debido a su mecánica sencilla. Los participantes deben elegir cinco números entre el 1 y el 39, sin repetir, y esperar el resultado del sorteo para verificar si lograron acertar parte o la totalidad de la combinación ganadora. Actualmente, los sorteos se realizan cuatro veces por semana: los lunes, martes, jueves y viernes en horario nocturno. Cuando no hay un ganador del premio mayor, el acumulado - que comienza en los $120 millones - continúa creciendo progresivamente hasta que algún jugador logra acertar los cinco números sorteados. Los ganadores de MiLoto deben conservar su tiquete original y verificar los procedimientos establecidos para el cobro de los premios. Esto puede hacer en los siguientes tres casos:



Para montos inferiores a 182 UVT , equivalentes a $9.532.068 durante 2026, el cobro puede realizarse en puntos autorizados de la red comercial habilitada para el juego. Es necesario presentar el documento de identidad y el tiquete debidamente diligenciado.

, equivalentes a $9.532.068 durante 2026, el cobro puede realizarse en puntos autorizados de la red comercial habilitada para el juego. Es necesario presentar el documento de identidad y el tiquete debidamente diligenciado. En el caso de apuestas realizadas por canales digitales, los participantes deben imprimir el comprobante enviado al correo electrónico o descargarlo desde la plataforma oficial antes de realizar cualquier trámite.

los participantes deben imprimir el comprobante enviado al correo electrónico o descargarlo desde la plataforma oficial antes de realizar cualquier trámite. Cuando el premio supera las 182 UVT, el ganador debe comunicarse previamente con la entidad fiduciaria autorizada para coordinar el proceso de validación y posterior entrega de los recursos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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