Los resultados de Sinuano Noche ya fueron revelados este jueves 26 de noviembre de 2026, una jornada que mantuvo atentos a miles de apostadores que cada noche consultan uno de los chances más populares de Colombia. Este sorteo, ampliamente reconocido en la región Caribe y en distintas zonas del país, premia a quienes logran acertar una combinación de cuatro cifras en el orden correcto.



Resultado de Sinuano Noche del 26 de noviembre de 2026

En el más reciente sorteo de Sinuano Noche, los resultados fueron los siguientes:



Número ganador:

La Quinta:

Los jugadores deben verificar estas cifras con el comprobante oficial de su apuesta para confirmar si obtuvieron algún premio dentro de las modalidades de pago establecidas para este juego.



¿Qué es Sinuano Noche?

Sinuano Noche es la versión nocturna del tradicional chance El Sinuano. La mecánica del juego consiste en seleccionar una combinación numérica entre 0000 y 9999 y esperar el resultado oficial del sorteo para determinar si hubo aciertos. El juego toma su nombre del río Sinú, uno de los afluentes más representativos de la región Caribe colombiana, y con el paso de los años se ha convertido en una de las referencias más conocidas dentro del sector de los chances en el país. Su popularidad radica en la facilidad para participar, la amplia disponibilidad de puntos de venta y la posibilidad de obtener premios significativos incluso con apuestas de bajo valor. Uno de los aspectos más consultados por los apostadores es el horario del sorteo. De acuerdo con la programación habitual, Sinuano Noche se realiza:



De lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Por realizarse al cierre de la jornada, suele ser uno de los resultados más buscados durante la noche y las primeras horas del día siguiente. Para participar en este chance, el jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras y registrar la apuesta en un punto autorizado. Posteriormente espera el sorteo para verificar si el número elegido coincide con el resultado oficial. Una vez realizada la apuesta, el comprobante se convierte en el documento indispensable para cualquier reclamación de premios. Uno de los principales atractivos de este juego es su esquema de premiación. Los pagos dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en el que aparezcan dentro del resultado oficial. Las modalidades vigentes incluyen:



4 cifras: paga hasta 4.500 veces lo apostado.

3 cifras: paga hasta 400 veces lo apostado.

2 cifras: paga 50 veces lo apostado.

1 cifra: paga 5 veces lo apostado.

Por ejemplo, una apuesta de $1.000 que logre acertar las cuatro cifras podría representar un premio de hasta $4,5 millones, de acuerdo con el plan de pagos habitual del chance.



¿Qué es La Quinta?

Además del número principal, Sinuano Noche publica un dato adicional conocido como La Quinta, que aparece junto con el resultado oficial del sorteo. Este elemento es seguido de cerca por numerosos apostadores que consultan diariamente los resultados. Entre los resultados recientes reportados se encuentran combinaciones como 1538 con Quinta 3, 4821 con Quinta 7 y 8773 con Quinta 3.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL