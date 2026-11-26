La Lotería de Bogotá celebró este jueves 26 de noviembre de 2026 un nuevo sorteo correspondiente a su programación semanal. En esta oportunidad, los jugadores estuvieron atentos al sorteo número 2874, que puso en juego un premio mayor de $12.000 millones, además de decenas de premios secos y aproximaciones que hacen parte del plan oficial de premios de la entidad.



Número ganador de la Lotería de Bogotá del 26 de noviembre de 2026

Los resultados del sorteo realizado este jueves fueron los siguientes:



Premio mayor: 9925

Serie: 355

Los participantes deben revisar cuidadosamente el número y la serie impresos en su billete o fracción para confirmar si resultaron favorecidos en alguna de las categorías de premiación establecidas por la lotería. Uno de los principales atractivos de la Lotería de Bogotá es el valor de su premio principal, que actualmente asciende a $12.000 millones. Este monto corresponde al billete completo y forma parte de un plan de premios que supera los $34.000 millones en total. Por esta razón, el sorteo bogotano se mantiene como uno de los más importantes entre las loterías tradicionales del país, atrayendo cada semana a compradores de distintas regiones de Colombia.



Premios secos de la Lotería de Bogotá

Más allá del premio mayor, la lotería distribuye importantes sumas de dinero mediante los denominados premios secos. Actualmente, el esquema contempla:



Un premio de $1.000 millones.

Un premio de $500 millones.

Tres premios de $200 millones.

Seis premios de $50 millones.

Doce premios de $20 millones.

Treinta premios de $10 millones.

Esta estructura permite que existan múltiples oportunidades de ganar en cada jornada, incluso cuando no se obtiene el premio mayor.



Cuánto cuesta un billete de la Lotería de Bogotá

Para participar en los sorteos, los jugadores pueden adquirir un billete completo o comprar fracciones. Los valores vigentes son:



Producto Precio Billete completo $18.000 Fracción $6.000

La lotería divide cada billete en tres fracciones, lo que permite participar con una inversión menor sin perder la posibilidad de acceder a premios proporcionales. La Lotería de Bogotá realiza sus sorteos todos los jueves en horario nocturno. La transmisión se lleva a cabo a través de Canal Uno, generalmente hacia las 10:25 p. m., aunque la hora puede variar ligeramente según la programación de televisión. Cada semana, miles de personas siguen la transmisión oficial para conocer el resultado del premio mayor y los números favorecidos con los diferentes premios secos.



Las aproximaciones también entregan premios

Un aspecto que diferencia a las loterías tradicionales de muchos otros juegos de azar es la existencia de premios por aproximación. En el caso de la Lotería de Bogotá, no solamente reciben dinero quienes aciertan exactamente el número y la serie ganadores. El plan de premios contempla pagos por:



Serie del premio mayor.

Última cifra.

Dos últimas cifras.

Dos primeras cifras.

Tres últimas cifras.

Tres primeras cifras.

Aproximaciones con la misma serie.

Aproximaciones en serie diferente.

Por esa razón, quienes participaron en el sorteo del 26 de noviembre no deberían limitarse a revisar únicamente el premio mayor, ya que una coincidencia parcial también podría representar un premio.



Cómo verificar si el billete resultó ganador

La entidad recomienda consultar los resultados oficiales y revisar atentamente tanto el número como la serie impresos en el billete. Asimismo, es importante conservar el documento en buen estado, pues será necesario para cualquier proceso de validación y cobro. Con un premio mayor de $12.000 millones, decenas de premios secos y múltiples categorías de aproximación, la Lotería de Bogotá continúa siendo una de las loterías más atractivas del país y una referencia obligada cada jueves para quienes prueban su suerte en los juegos tradicionales de Colombia.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL