El pasado 12 de noviembre y durante 23 horas y 50 minutos, algunos servicios de Microsoft sufrieron una caída global que afectó a millones de usuarios y empresas de todo el mundo. Trece días después del episodio, la compañía ha declarado una 'alerta roja' interna, luego de determinar que el apagón se ocasionó por un error de julio que ellos no detectaron a tiempo.



¿Por qué Microsoft está en alerta roja y qué significa este anuncio?

En un informe del 25 de noviembre, Microsoft aclaró que la caída global de inicios de mes no estuvo relacionada con un ciberataque o alguna falla en sus agentes de inteligencia artificial. Tras descartar esas dos situaciones e indagar a fondo sobre lo ocurrido esos días decidieron activar un código rojo a nivel interno para reestructurar sus protocolos de prevención y acelerar los tiempos de recuperación ante futuras fallas.

Esta alerta roja hace que dentro de la compañía se active un proceso en el que se crean salas de crisis en las que ingenieros de distintas divisiones trabajan de forma ininterrumpida y bajo supervisión directa de los vicepresidentes. Su objetivo es contundente: evitar una nueva crisis y revisar cada uno de los códigos afectados.

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Este proceso puede extenderse por semanas o meses, al final de los cuales cada equipo recibirá un reporte detallado que explique de manera específica qué falló y por qué sus sistemas no detectaron el error a tiempo.



¿Qué se sabe sobre el error en Microsoft?

Microsoft reveló que logró identificar el error que causó la caída global de Outlook y Exchange Online durante casi 24 horas. En el informe preliminar indicaron que todo inició en el mes de julio, cuando cargaron un nuevo software. Sin embargo, la falla no se identificó sino hasta noviembre, cuando este error se encontró con otras dos fallas.



Explicaron que para causar una caída global varias circunstancias se cruzaron. Entre ellas que Teams pasó su tráfico al gateway que también usa Exchange y cerca del 14 % de la capacidad estaba fuera de servicio por un problema no relacionado. Todo esto colapsó ante el aumento de la demanda de los servicios en Estados Unidos en pleno inicio de la jornada laboral de millones de usuarios, causando un efecto cadena a nivel mundial.



A raíz de esto, millones de personas no podían acceder a sus bandejas de entrada de Outlook y, sumado a eso, Teams, Copilot, SharePoint, OneDrive y otras herramientas se vieron afectadas de forma parcial.

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Con el actual 'código rojo', Microsoft enfoca sus esfuerzos en garantizar que una caída como esta -que según Jason Henderson, presidente de M365 Core, no se compara con ninguna otra circunstancia previa- no vuelva a ocurrir. Dentro del trabajo está poder reducir el tiempo de respuesta ante incidencias globales a menos de una hora para que el restablecimiento no vuelva a tardar un día como en esta ocasión.

También han planeado reforzar sus servidores y optimizar la distribución de tráfico para evitar sobrecargas. Finalmente, unificarán sus protocolos de emergencias para evitar de que sistemas de diagnósticos dejen pasar la información errada entre equipos técnicos.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co